Alla biblioteca dei bambini l’iniziativa “Storia sotto i portici”

MAZARA DEL VALLO – Venerdì 30 maggio, ore 18, presso la biblioteca dei bambini “L’isola che non c’è” del Seminario vescovile, in piazza della Repubblica a Mazara del Vallo, si terrà la quarta edizione di “Storie sotto i portici”, l’annuale festa di fine anno della biblioteca per salutare i suoi piccoli lettori prima della pausa estiva. Si tratta di una maratona di racconti dei lettori della biblioteca stessa che vedrà la partecipazione di lettori straordinari della biblioteca comunale, della libreria “Il Colombre” e della libreria “Lettera 22”, oltre che alla partecipazione di Antonella Marascia con i suoi “cunti”. Anche quest’anno la biblioteca ha aderito al “Maggio dei libri”, la campagna nazionale che nasce per sottolineare il valore sociale dei libri come elemento chiave della crescita personale e culturale. Sono tre i filoni tematici di quest’anno: Intelleg(g)o… dunque sono, Intelleg(g)o… dunque sento e Intelleg(g)o… dunque faccio, ciascuno pensato per ospitare molteplici generi letterari e offrire diversi punti di vista sul valore sociale dei libri.