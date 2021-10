Alla Cattedrale donato un defibrillatore

MAZARA DEL VALLO – L’associazione “Live Onlus” ha donato alla Cattedrale Ss. Salvatore di Mazara del Vallo un defibrillatore. La consegna è avvenuta ieri (24 ottobre) al termine della santa messa celebrata da don Edoardo Bonacasa, alla presenza del Presidente dell’associazione Andrea Zalamena e di Francesca Fontana. Il dispositivo DAE (defibrillatore semiautomatico) che consente l’esecuzione della defibrillazione elettrica (una procedura medica per il ripristino del normale ritmo cardiaco nei soggetti con un’aritmia) verrà collocato nell’atrio della sacrestia e sarà disponibile per l’utilizzo quando sarà necessario. Al fine dell’utilizzo la comunità della Cattedrale ha già avviato alcuni corsi di formazione BLSD di rianimazione cardio-polmonare (adulto/pediatrico). Il corso è diretto dal dottor Giuseppe Castelli. «Il nostro grazie va a tutti gli associati della “Live Onlus” che hanno deciso di donare questo importante dispositivo salvavita alla nostra comunità» ha detto don Edoardo Bonacasa. Il dispositivo verrà registrato presso la centrale operativa del 118 per inserirlo nella geolocalizzazione degli impianti salvavita in città.