Alla cerimonia per il 76esimo anniversario dell’autonomia della Regione Siciliana ha partecipato anche il sindaco di Partanna

PALERMO – Si è tenuta nei Giardini di Palazzo d’Orleans la cerimonia per il 76esimo anniversario dell’autonomia della Regione Siciliana (15 maggio 2022) a cui ha partecipato anche il sindaco di Partanna Nicolò Catania.

Un traguardo importante, che deriva giuridicamente dall’approvazione dello Statuto siciliano, che contiene le norme sulla composizione e sulle funzioni degli organi di governo e disciplina le competenze legislative della Sicilia. “Autonomia – ribadisce Catania in una sua mota – che va ripensata e in cui l’Ars è impegnata ormai da troppo tempo, per la necessaria e opportuna revisione. Così come il regolamento delle funzioni della stessa Assemblea Regionale, che mantiene ancora la disciplina del voto segreto negando il diritto degli elettori di valutare il comportamento politico dei deputati che hanno votato”.