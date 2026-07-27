Alla conclusione la 45ª edizione del Festival delle Orestiadi, che ha accompagnato Gibellina come prima Capitale italiana dell’Arte Contemporanea

GIBELLINA – Si avvia alla conclusione la 45ª edizione del Festival delle Orestiadi, un’edizione speciale che ha accompagnato il riconoscimento di Gibellina come prima Capitale italiana dell’Arte Contemporanea. Il gran finale andrà in scena al Cretto di Burri, uno dei luoghi simbolo della memoria, della rinascita e della resistenza artistica e culturale, filo conduttore di questa edizione diretta da Alfio Scuderi.

Come ogni anno, il tramonto farà da cornice a tre appuntamenti che intrecciano linguaggi artistici diversi tra musica e teatro, tra paesaggio e contemporaneità. Un epilogo che restituisce pienamente il senso di un festival capace, da 45 anni, di trasformare il teatro e l’arte in un’esperienza rituale collettiva.

Si parte venerdì 31 luglio (ore 19.00) con Paolo Fresu (tromba, flicorno, effetti) e Daniele di Bonaventura (bandoneon, effetti) che daranno vita ad un dialogo in musica nel segno degli strumenti ad aria e di un lirismo dagli aromi mediterranei, insieme alle voci corse del coro A Filetta.

Sabato 1° agosto (ore 19.00) andrà in scena KOHLHAAS di Marco Baliani e Remo Rostagno, tratto dal racconto “Michele Kohlhaas” di H. von Kleist con Marco Baliani e la regia di Maria Maglietta (produzione Trickster Teatro / Casa degli Alfieri), spettacolo, nato oltre trent’anni fa e che ha superato le 1100 repliche, che racconta la storia di Kohlhaas, un fatto di cronaca realmente accaduto nella Germania del 1500, scritto da Heinrich von Kleist in pagine memorabili.

A chiudere, domenica 2 agosto (ore 19,00), il concerto chitarra e voce “L’improbabile piena dell’Oreto” di Dimartino, in un set in duo con Fabrizio Cammarata, dove l’artista mette a nudo le canzoni davanti al suo pubblico. A sette anni dal suo ultimo album “Afrodite”, Dimartino ha presentato “L’improbabile piena dell’Oreto”, il suo quinto album di studio e il ritorno alla dimensione solista, dopo gli ultimi anni di progetti condivisi e collaborazioni.