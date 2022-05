Alla docente di inglese, Vincenza Lipari, la carica di Ambasciatore Erasmus e eTwinning

SALEMI – L’IISS D’Aguirre-Alighieri, nella giornata di ieri, martedì 10 maggio, ha raggiunto un nuovo e prestigioso traguardo: la docente di inglese, Vincenza Lipari, responsabile dei progetti Erasmus, è stata, infatti, insignita a Firenze della carica di Ambasciatore Erasmus e eTwinning. “Questo riconoscimento rappresenta una conferma per la nostra scuola – dice la Dirigente Scolastica Francesca Accardo – che sta procedendo nella giusta direzione della crescita e dello sviluppo che perseguiamo instancabilmente. Avere una docente che lavori in ambito di progettazione europea con amore e con così tanta passione, ci rende orgogliosi per il privilegio ottenuto. Anni di sacrifici e di costante lavoro hanno fatto sì che la professoressa Lipari abbia potuto raggiungere un traguardo così ambito”. L’Istituto, grazie allo staff Erasmus diretto proprio dalla professoressa Lipari, vanta una ricca progettazione che fa muovere in tutta Europa più di 100 alunni ogni anno. Dare la possibilità ai ragazzi di viaggiare e conoscere altre culture è una esperienza straordinaria che la scuola può vantare grazie alla tenacia e alla professionalità della stessa ‘Ambasciatrice’. “Non possiamo che essere fieri di lei – conclude la preside – e continuare il nostro lavoro nella piena consapevolezza di essere nella giusta direzione che è quella della interculturalità e dello scambio tra popoli e lingue, che arricchisce ciascuno di noi ma soprattutto i nostri alunni che hanno modo di vivere queste meraviglie esperienze. Un sentito grazie ad Enza da tutti noi della scuola D’Aguirre-Alighieri”.