Alla Fonte di Euterpe: Poesia e Musica Incantano il Teatro Sollima di Marsala

MARSALA – Il Teatro Comunale Eliodoro Sollima di Marsala ha vissuto nei giorni scorsi un momento di intensa e misurata celebrazione culturale, ospitando lo spettacolo “Alla Fonte di Euterpe”, ideato e diretto dal poeta e scrittore marsalese Gianni Bilardello. Questo evento, inserito come fuoriprogramma nella XXV Stagione Concertistica curata dall’Accademia Beethoven, ha riscosso un’ampia e sentita partecipazione, riempiendo la platea con oltre duecento spettatori. La rispondenza del pubblico testimonia un bisogno di cultura che, lungi dall’essere un lusso, si rivela un elemento vitale per la comunità.

La platea, accompagnata nel percorso dalla presentatrice Angela Trapani, ha potuto apprezzare l’interpretazione misurata ma intensa dell’attore Giorgio Magnato, la cui dizione ha conferito profondità e spessore ai versi. Questo tessuto poetico ha trovato il suo contrappunto melodico in arie celebri che hanno mantenuto alta l’emozione. È proprio in questo dialogo, tra la riflessione poetica e la levità musicale, che si è celata la vera forza della serata.

La presenza in sala dell’Assessore allo Sport e Spettacolo Ignazio Bilardello ha evidenziato, ancora una volta, la vicinanza dell’Amministrazione Comunale alla Stagione Concertistica promossa dal Cav. Giuseppe Lo Cicero. Un sostegno istituzionale che sottolinea come la cultura, promossa con intelligenza e accessibilità, sia considerata un elemento fondamentale per la crescita del territorio. A coronamento della serata, un gradito vin d’onore nel foyer, accompagnato da un calice di Marsala e dalle tradizionali sfinci, ha offerto l’opportunità di un incontro cordiale tra pubblico e artisti, prolungando il clima di serena convivialità.

L’Accademia Beethoven, che si conferma custode e promotrice di eventi di pregio, rinnova l’appuntamento per gli amanti della grande musica per domenica 9 novembre, sempre al Teatro Eliodoro Sollima, con il Duo Aurilio, formato da Vincenzo (violino) e Amedeo (pianoforte). Due talenti dal solido percorso classico e da premi internazionali che sapranno regalare un intenso viaggio nel repertorio romantico, dimostrando che la Stagione Concertistica prosegue con vigore e alta qualità.