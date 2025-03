Alla Lumsa l’incontro “Sicilia laboratorio di sviluppo: risultati e prospettive”

PALERMO – Giovedì 3 aprile 2025, dalle ore 10.00 alle ore 13.00, il Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Comunicazione dell’Università LUMSA, sede di Palermo, ospita in Aula Magna l’incontro “Sicilia laboratorio di sviluppo: risultati e prospettive”. L’ incontro ha l’obiettivo di passare in rassegna e discutere motivazioni ed effetti dell’insieme delle iniziative esistenti tese a promuovere l’innovazione e la crescita economica in Sicilia mediante il sostegno alle imprese locali e ai progetti di sviluppo. Dopo i saluti del prof. Giampaolo Frezza, direttore del Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Comunicazione, prenderanno parte al convegno due assessori regionali per competenza, rispettivamente alle Attività produttive (Edy Tamajo) e all’Economia (Alessandro Dagnino), il dirigente generale Attività Produttive della Regione Siciliana (Dario Cartabellotta), i rappresentanti dell’IRFIS-Istituto Regionale per il finanziamento delle imprese in Sicilia (Iolanda Riolo), dell’IRSAP-Istituto Regionale per lo Sviluppo delle Attività Produttive (Marcello Gualdani), dello SPRINT-Sportello Regionale per l’Internazionalizzazione delle Imprese (Tommaso Di Matteo), di Sicindustria (Luigi Rizzolo) e di Innovation Island (Biagio Semilia), oltre al prof. Giovanni Battista Dagnino, ordinario di Digital Strategy dell’Università LUMSA e direttore del LICAIM-LUMSA International Research Center for Artificial Inteligence Management. Moderera’ Tullio Pagano. Gli studenti presenti potranno interagire con i relatori in una sessione di Q&A. Si discuterà dell’offerta di risorse finanziarie, consulenze e agevolazioni fiscali per favorire lo sviluppo dell’imprenditorialità e la competitività delle piccole e medie imprese siciliane. I risultati attesi includono l’aumento degli investimenti, la creazione di nuovi posti di lavoro e il rafforzamento dell’infrastruttura regionale, contribuendo così alla crescita economica sostenibile dell’Isola.