Alla scoperta del Diabecovid: 200 esperti a confronto a Taormina, per il XXI congresso nazionale SIMDO

TAORMINA – Dal 13 al 15 ottobre, la Società Italiana Metabolismo e Obesità, all’Unahotels Capotaormina, dibatte sul “nuovo arrivato” e sulle nuove tecnologie nella cura del diabete Sarà la città di Taormina, perla dello Ionio, in provincia di Messina ad ospitare il XXI Congresso nazionale SIMDO, Società Italiana Metabolismo e Obesità, dal 13 al 15 ottobre all’Unahotels Capotaormina. […]

TAORMINA – Dal 13 al 15 ottobre, la Società Italiana Metabolismo e Obesità, all’Unahotels Capotaormina, dibatte sul “nuovo arrivato” e sulle nuove tecnologie nella cura del diabete

Sarà la città di Taormina, perla dello Ionio, in provincia di Messina ad ospitare il XXI Congresso nazionale SIMDO, Società Italiana Metabolismo e Obesità, dal 13 al 15 ottobre all’Unahotels Capotaormina. Previsti circa 200 esperti di diabete mellito provenienti da tutta Italia e dall’estero e 30 società per l’annuale incontro sulla malattia che colpisce ogni anno milioni di persone nel mondo e che, dopo due anni di pandemia, è anche più diffusa a causa della mancanza di cure e della stretta correlazione con il Covid-19. E sarà proprio il DiabeCovid, o il “nuovo arrivato”, come lo hanno definito gli esperti, diverso dal diabete 1 e dal diabete 2, al centro del dibattito, insieme a Diabetologia 3.0, gravidanza e diabete, piede diabetico, tecnologia e farmaci innovativi, Nota 100 e la prescrizione da parte dei medici di medicina generale. Provider e segreteria organizzativa sono a cura di Biba Group.