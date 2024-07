TRAPANI – La Prefettura di Trapani ha coordinato la realizzazione di un percorso con le Diocesi di Trapani e di Mazara del Vallo, l’Archivio di Stato, la Soprintendenza BB.CC.AA di Trapani, il Museo regionale “A. Pepoli”, l’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia – Ambito Territoriale di Trapani, il Conservatorio di musica di Trapani “A. Scontrino”, per la conoscenza e la valorizzazione del patrimonio di proprietà del Fondo Edifici di Culto dal titolo “Itinerari tra arte e fede. Alla scoperta del patrimonio Fondo Edifici di Culto”.

Per il mese di luglio sono in programma due appuntamenti: venerdì 12, alle ore 17.30, presso la Chiesa di San Francesco D’Assisi e sabato 20, alle ore 19.30, presso la Basilica Maria SS. Annunziata in Trapani.

Gli appuntamenti saranno articolati in due momenti: il primo di presentazione della Chiesa e dei relativi beni culturali ecclesiastici, con la descrizione architettonica e storico-documentaria, a cura della Soprintendenza BB.CC.AA, del Museo regionale “A. Pepoli” e dell’Archivio di Stato, il secondo momento sarà musicale, a cura del Maestro Leonardo Nicotra, all’organo.

Sono in fase di programmazione ulteriori appuntamenti per il mese di agosto.