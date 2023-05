Alla vista dei Carabinieri fugge e abbandona ciclomotore senza targa e numero di telaio abraso. Denunciato

TRAPANI – I Carabinieri della Stazione di Erice hanno denunciato, per il reato di ricettazione, un pregiudicato classe ’86 conosciuto agli operanti per i precedenti di polizia cui è gravato. I militari dell’Arma, impegnati in un servizio di perlustrazione per la prevenzione e repressione di reati predatori, hanno notato il 37enne a bordo di un ciclomotore […]

TRAPANI – I Carabinieri della Stazione di Erice hanno denunciato, per il reato di ricettazione, un pregiudicato classe ’86 conosciuto agli operanti per i precedenti di polizia cui è gravato.

I militari dell’Arma, impegnati in un servizio di perlustrazione per la prevenzione e repressione di reati predatori, hanno notato il 37enne a bordo di un ciclomotore senza targa nei pressi della via Caserta a Erice Casa Santa.

Decidevano pertanto di sottoporre a controllo il sospettato che, alla vista della pattuglia, abbandonava il veicolo su cui viaggiava e si dava a precipitosa fuga a piedi per le vie della città facendo perdere le proprie tracce.

I contestuali accertamenti sul motociclo permettevano di acclarare, oltre alla targa mancante, il numero di telaio abraso, motivo per il quale non era possibile risalire all’effettivo intestatario. Veniva sottoposto a sequestro per i successivi accertamenti.