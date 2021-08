All’appuntamento di lunedì con la scrittrice Tea Ranno si dovrà essere in possesso del green pass

PARTANNA – A partire da oggi 6 giugno occorre il Green pass per assistere alle manifestazioni. Ribadisce l’assessore alla cultura Noemi Maggio, all’appuntamento di lunedì 9, dunque, quando la pluripremiata scrittrice Tea Ranno presenterà “Terramarina” ed. Mondadori, potranno partecipare quanti saranno in possesso del green pass che si ottiene dopo aver ricevuto almeno una dose […]

PARTANNA – A partire da oggi 6 giugno occorre il Green pass per assistere alle manifestazioni. Ribadisce l’assessore alla cultura Noemi Maggio, all’appuntamento di lunedì 9, dunque, quando la pluripremiata scrittrice Tea Ranno presenterà “Terramarina” ed. Mondadori, potranno partecipare quanti saranno in possesso del green pass che si ottiene dopo aver ricevuto almeno una dose del vaccino anti-Covid; dopo essere guarito/a dall’infezione da non più di 6 mesi antecedenti alla data del concerto; aver effettuato un tampone molecolare e/o antigenico con risultato negativo entro le 48 ore precedenti la data del concerto.