Alle finali del Campionato regionale di Monta da lavoro Gimkana, i partannesi Gianni Atria e Simona Valenti si classificano primo e terza (seconda Silvia Lombardo)

ALCAMO – Domenica 14 settembre sono stati premiati, per il primo e terzo posto alle finali regionali, due partannesi nel Campionato regionale Fitetrec-ante Sicilia 2025 – categoria “Amatori”, Specialità “Gimkana veloce”: sono rispettivamente Gianni Atria e Simona Valenti. Tantissima soddisfazione dei genitori, dell’Istruttore Giuseppe Ragolia e del Circolo Ippico di cui fanno parte, l’Arabian’s Ranch di Partanna. “Siamo orgogliosi dei partannesi Atria e Valenti, primo e terza classificata, ma anche della seconda Silvia Lombardo che hanno ottenuto ottimi risultati”, è stato il giudizio unanime.