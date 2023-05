Allerta meteo rossa. Domani scuole chiuse a Partanna

PARTANNA – In seguito all’allerta di colore rosso (allarme) diramata dal Dipartimento Regionale della Protezione Civile, che prevede, a partire da questa notte e per l’intera giornata di domani (lunedì 15 maggio) forti piogge, temporali, rovesci con forti raffiche di vento e mareggiate, il sindaco di Partanna, on. Nicolò Catania, con propria ordinanza, sta disponendo […]

PARTANNA – In seguito all’allerta di colore rosso (allarme) diramata dal Dipartimento Regionale della Protezione Civile, che prevede, a partire da questa notte e per l’intera giornata di domani (lunedì 15 maggio) forti piogge, temporali, rovesci con forti raffiche di vento e mareggiate, il sindaco di Partanna, on. Nicolò Catania, con propria ordinanza, sta disponendo la chiusura di tutte le scuole cittadine in via precauzionale. Il sindaco

invita la cittadinanza alla massima prudenza e a restare a casa, uscendo solo in caso di estrema necessità.