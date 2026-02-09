All’età di 96 anni lascia il mondo terreno lo scienziato trapanese Antonino Zichichi. Una nota di Alberto Samonà

TRAPANI – All’età di 96 anni, questa mattina (9 febbraio 2026) è morto nel sonno lo scienziato trapanese Antonino Zichichi.

Il prof. Zichichi, fondatore nel 1963 del Centro di Cultura Scientifica Ettore Majorana di Erice, è stato docente di Fisica Superiore all’Università di Bologna e autore di importanti ricerche nei campi della fisica nucleare e subnucleare: a lui si deve la scoperta al CERN di Ginevra dell’antideutone che è è un nucleo di antimateria formato da un antiprotone e un antineutrone.

Lascia tre figli, cinque nipoti e una pronipote.

Ecco come lo ricorda Alberto Samonà, già assessore regionale dei Beni culturali e componente del Consiglio di amministrazione del Parco Archeologico del Colosseo: “La scomparsa del professore Antonino Zichichi priva l’Italia e la Sicilia di una delle figure più autorevoli e riconosciute della cultura scientifica internazionale. Fisico di fama mondiale, fondatore, nel 1963, del Centro Ettore Majorana di Erice, Zichichi ha rappresentato un punto di riferimento per intere generazioni di studiosi. Il suo impegno nella ricerca e nella divulgazione scientifica ha contribuito a rendere accessibili i grandi temi della conoscenza, promuovendo con passione il valore del metodo scientifico e del pensiero critico. Il suo legame con la Sicilia non è stato soltanto affettivo e culturale, ma anche istituzionale. Nel 2012 – ricorda – assunse l’incarico di Assessore regionale ai Beni culturali, mettendo la propria esperienza internazionale al servizio della tutela e della valorizzazione del patrimonio dell’Isola, seppure per un breve periodo. Da Erice, luogo d’incontro di studiosi provenienti da ogni parte del mondo, in tutti questi anni Zichichi ha sostenuto e promosso il ruolo di una Sicilia in grado di dialogare con la comunità scientifica internazionale, di produrre eccellenza e di parlare un linguaggio universale. La sua opera scientifica, il suo rigore intellettuale e la sua instancabile attività pubblica rimarranno un patrimonio prezioso per la nostra Nazione. Per tutto ciò che ha dato alla comunità scientifica e alle istituzioni – conclude Samonà – la sua lezione continuerà a vivere nel tempo. Rivolgo un pensiero affettuoso ai suoi familiari, e in particolare a suo figlio Lorenzo, da sempre impegnato con passione nel mondo della cultura”.