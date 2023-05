All’I.C. Lombardo Radice-Pappalardo alimentazione è sinonimo di benessere

CASTELVETRANO – Giovedì 18 maggio si è concluso il progetto “Amo ciò che mangio 5.0- Benessere in classe e in famiglia”, promosso da Creativ ed il Consorzio del Parmigiano Reggiano, giunto alla sua settima edizione, a cui hanno aderito le classi quarte e quinte della scuola primaria dell’I. C. Lombardo Radice Pappalardo.

L’Istituto sempre attento a educare gli alunni, anche nei comportamenti salutari, come la conquista di abitudini alimentari corrette, ha aderito a tale iniziativa rivolta a docenti e alunni con l’obiettivo di educare al benessere nelle sue diverse forme, a cominciare da ciò che mangiamo.

Il percorso formativo ha previsto attività inerenti le conoscenze di base sugli alimenti ed il loro apporto nutrizionale, sull’importanza della dieta mediterranea, sul ruolo dei prodotti della terra come caratterizzanti un territorio e si è concluso con un momento dedicato alla degustazione del Parmigiano Reggiano, prodotto leader in Italia e nel mondo, che sulle nostre tavole continua ad essere promotore e ambasciatore del benessere dal punto di vista alimentare e veicolo di emozioni nel rapporto con gli altri e nella relazione con il territorio e l’ambiente.

Sono state svolte attività motivanti e coinvolgenti che hanno contribuito ad educare ogni alunno a dare valore al cibo e al rapporto che si ha con esso. In considerazione che i nostri sensi rappresentano il canale privilegiato ed immediato di conoscenza, soprattutto in ambito alimentare; ciascun bambino assaggiando il Parmigiano è stato stimolato ad usare altresì la vista, il gusto, l’olfatto e il tatto per riferire le qualità del prodotto gustato.

Curiosi e interessati i piccoli commensali hanno vissuto questo momento di condivisione con serietà ed entusiasmo trascrivendo su apposite schede di rilevazione quanto osservato.

L’educazione alimentare rientra tra le principali aree di interesse di una scuola che intenda garantire un percorso di crescita completo e corretto e l’I.C. Lombardo Radice-Pappalardo con questo progetto ha confermato il proprio impegno in favore della educazione alla salute dei propri alunni per una società più sana e attenta.