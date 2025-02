All’I.C. Lombardo Radice Pappalardo la finale del torneo di palla rilanciata

CASTELVETRANO – Nella mattinata di venerdì 24 gennaio 2025 presso la palestra del plesso V. Pappalardo si è svolta la fase finale del Torneo di palla rilanciata con la premiazione delle squadre vincitrici, nell’ambito delle attività di approfondimento della pratica sportiva a.s. 2024/2025 per dare vita ad un incontro fra classi di differenti Istituti e vivere la palestra scolastica come un luogo di festa e di sana competizione. Sono risultate semifinaliste la classe 5^ sez.A del plesso Verga appartenente all’I.C. Lombardo Radice Pappalardo e la classe 5^ sez.B del plesso Capuana appartenente all’I.C. Di Matteo; ad aggiudicarsi la vittoria è stata la classe 5^sez. B del plesso Capuana, e naturalmente seconda classificata è risultata la classe 5^ sez.A del plesso Verga.

Molto emozionante il momento della consegna delle coppe ai finalisti: “Oggi ha vinto lo sport e tutti coloro che hanno partecipato a questo torneo” ha affermato la Dirigente dott.ssa Maria Rosa Barone, che ha continuato affermando l’importanza della pratica sportiva per il benessere psico fisico degli studenti che dovrebbero alzare lo sguardo oltre lo schermo del proprio PC o del cellulare e scoprire quanto sia bello incontrare di persona gli amici e i parenti, trascorrere del tempo con loro a fare, perché no?, attività sportiva.

Questo torneo, ideato ed organizzato dall’I.C. Lombardo Radice-Pappalardo è giunto alla sua diciannovesima edizione e si conferma un appuntamento significativo per tutta la comunità scolastica, poiché unisce valori educativi, sport, divertimento e spirito di squadra in un’esperienza indimenticabile per i ragazzi. Le squadre, formate da ragazzi e ragazze delle quinte classi dei plessi di tutta la città, si sono affrontate in un clima di lealtà e collaborazione, dimostrando impegno e voglia di mettersi in gioco. Grazie al supporto degli insegnanti e al lavoro di preparazione svolto durante le ore di educazione fisica, gli studenti hanno avuto l’opportunità di perfezionare le tecniche di gioco e rafforzare i valori della cooperazione. L’evento non è stato solo un’occasione per promuovere lo sport, ma anche un’importante esperienza formativa: infatti attraverso il torneo, gli alunni hanno fatto esperienza del rispetto delle regole, della comunicazione in squadra e della gestione delle emozioni, valori fondamentali che li accompagneranno anche al di fuori del campo da gioco.