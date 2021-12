All’I.C. Lombardo Radice – Pappalardo Natale Solidale 2021

CASTELVETRANO – Nell’ambito del progetto Solidarietà che l’I.C. Lombardo Radice- Pappalardo sostiene da molti anni, nei giorni 21, 22 e 23 Dicembre è stata realizzata l’iniziativa “Natale Solidale 2021”.

Il progetto negli anni precedenti alla pandemia si realizzava con una fiera del dolce per raccogliere fondi da destinare alle associazioni della città affinché potessero giungere a chi fosse in difficoltà, ma le limitazioni negli assembramenti ha portato, dallo scorso anno, a rivedere le modalità di svolgimento, trasformandolo in una raccolta di alimenti e prodotti per l’igiene di prima necessità, che spontaneamente vengono donati da alunni e personale della scuola e che, distribuiti in confezioni, sono stati consegnati ad alcune famiglie di studenti sulla base di un sorteggio.

Purtroppo le difficoltà che le famiglie incontrano per gli effetti della diffusione del COVID 19, ha allargato il bacino di possibili destinatari dei pacchi-dono e coloro che li hanno ritirati hanno avuto un po’ di sostegno da parte della scuola.

Poiché una parte considerevole di prodotti donati era costituita da alimenti e supporti per l’igiene da destinare alla prima infanzia, è stata anche effettuata una consegna alla locale Croce Rossa, nella persona del suo Presidente pro tempore Giuseppe Cardinale.

La Dirigente nel ringraziare alunni, Docenti e Personale ATA che hanno contribuito portando alimenti e prodotti, curando la confezione e la consegna, sottolinea che l’iniziativa è un segno tangibile di ciò che si insegna agli studenti sul valore del dono e della sua gratuità: nessuno dice cosa e quanto donare, perché il valore sta nell’atto di gentilezza, non nella effettiva consistenza, secondo il pensiero di Lao Tse “La gentilezza delle parole crea fiducia. La gentilezza di pensieri crea profondità. La gentilezza nel donare crea amore”.