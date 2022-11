ERICE – Ha ripreso il via ieri (29 novembre) all’Istituto Superiore “I. e V. Florio” di Erice il progetto “Donne del Vino”. La scuola diretta dalla preside Pina Mandina è scuola pilota per la Sicilia, assieme all’Istituto “Danilo Dolci” di Partinico e al “Karol Wojtyla” di Catania.

Alla prima edizione del progetto D-Vino hanno partecipato circa 100 studentesse e studenti dell’Istituto ‘Florio’ provenienti da indirizzi differenti: enogastronomia, pasticceria, sala e accoglienza turistica, e una classe del nuovo indirizzo liceale attivato: il liceo della comunicazione e della cultura enogastronomica che ha come mission la promozione culturale del cibo nella sua correlazione con il territorio.

La finalità del progetto è quella di restituire alla platea degli studenti una chiara visione di tutte le professioni che ruotano intorno alla dimensione del vino attraverso le storie familiari e personali delle Donne del Vino.

L’Istituto ha sempre puntato al raggiungimento di obiettivi di alta specializzazione del settore e ha avviato negli ultimi anni protocolli d’intesa con l’Ais per la formazione e la certificazione delle competenze di somellierie di primo/secondo/terzo livello oltre ad aver aderito in qualità di socio sostenitore all’associazione Strade del Vino Erice doc e di socio fondatore al Distretto del Cibo “Born in Sicily Routes – Val di Mazara.

“Il progetto – dice la Dirigente Scolastica, Pina Mandina – è stato un’occasione significativa per la crescita dei nostri studenti che hanno arricchito la loro formazione anche con lezioni pratiche di degustazione e visite aziendali, e ha sicuramente rafforzato la collaborazione con le cantine per percorsi di PCTO che si sono concretizzati nella partecipazione dei nostri studenti aspiranti sommelier, al Vinitaly, e in percorsi di alternanza scuola lavoro in aziende di pregio quali la Fazio Wine. Nei mesi di aprile e maggio la scuola è stata anche partner nell’organizzazione dell’evento di Assovini “Sicilia en primeur 2022” che quest’anno si è tenuta a Erice”.

Per tali ragioni la scuola ripropone il percorso ad un nuovo gruppo di studenti. Il progetto punta alla scoperta di vigneti, territori e idee per dare il giusto valore ai vini acquisendo le competenze necessarie per apprezzarne la qualità e trasmetterla a consumer, winelovers e alle generazioni future. D-Vino è un progetto di formazione di consulenza enologica, realizzato dall’Associazione Nazionale Le Donne del Vino, con lo scopo di supportare le strutture scolastiche nella formazione dei futuri ambasciatori e professionisti dell’enogastronomia e dell’accoglienza turistica, a completamento della loro educazione di studio curricolare. “Al termine del processo formativo – conclude la Dirigente Mandina – il miglior allievo sarà premiato con un tirocinio formativo presso un’azienda vitivinicola di una delle socie dell’Associazione Nazionale Le Donne del Vino della relativa Regione”.