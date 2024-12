Allo spazio Noz torna l’Expò del vinile. Tutto pronto per la IV edizione della fiera dedicata ai dischi, al vintage e all’artigianato

PALERMO – L’edizione primaverile dello scorso aprile ha fatto registrare oltre i cinquemila ingressi: la IV edizione dell’Expo del vinile torna protagonista allo Spazio Noz dei Cantieri Culturali alla Zisa, a Palermo, con centinaia di vinili, cd e musica da ascoltare. Organizzato dall’Associazione Artigianando, l’evento si svolgerà sabato 14 e domenica 15 dicembre, dalle 10 alle 22 (Ingresso libero).

Questo appuntamento sarà ancora più grande, più bello, più vivo: all’interno del padiglione 20 di Via Paolo Gili 4 (in fondo al viale principale a sx), saranno presenti dodici postazioni grazie alle quali sarà possibile comprare, scambiare e ascoltare migliaia di vinili e cd dei più svariati artisti della musica nazionale e internazionale che daranno occasione ai tanti amatori di arricchire la propria collezione o di trovare il tanto ricercato titolo mancante. Diversi saranno anche gli spazi dedicati al vintage e ai prodotti artigianali.

«Siamo contentissimi del grande successo che sta avendo questo progetto – afferma Luca Tumminia, organizzatore e Presidente dell’Associazione Artigianando. «Sono contentissimo di constatare che il disco ancora oggi attiri tantissimi appassionati a Palermo: l’edizione “Spring edition” dello scorso aprile è stata davvero un successo in termini di affluenza così come la scorsa edizione dell’evento Record Store Day, che è stato ospitato proprio dallo Spazio Noz. Visto il periodo di feste – continua – questo evento potrebbe dare la possibilità ai diversi amatori e collezionisti di regalare qualcosa di veramente particolare. Il vinile piace ancora parecchio e non solo a quelli che vengono etichettati come “nostalgici”. Tantissimi, posso affermarlo con assoluta certezza, sono i giovani appassionati. Poter dedicare una fiera all’interno di questo meraviglioso centro culturale palermitano, quello dei Cantieri, dove ad ogni angolo respiri arte, è sicuramente un valore aggiunto».