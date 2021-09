“Alternative sostenibili ai dissalatori sulle isole”: Convegno a Roma, Mercoledì 22 settembre

ROMA – Si svolge a Roma, mercoledì 22 settembre 2021, dalle ore 10:30, presso la Sala Capranichetta dell’Hotel Nazionale (Piazza Monte Citorio, 125), l’evento “Alternative sostenibili ai dissalatori sulle isole. Allarme inquinamento e qualità delle acque”, nel corso del quale saranno dibattute le urgenze normative legate alle problematiche della dissalazione per la salute dei cittadini […]

ROMA – Si svolge a Roma, mercoledì 22 settembre 2021, dalle ore 10:30, presso la Sala Capranichetta dell’Hotel Nazionale (Piazza Monte Citorio, 125), l’evento “Alternative sostenibili ai dissalatori sulle isole. Allarme inquinamento e qualità delle acque”, nel corso del quale saranno dibattute le urgenze normative legate alle problematiche della dissalazione per la salute dei cittadini e degli habitat marini, la definizione dei criteri di valutazione degli effetti sull’ecosistema e sarà presentato da Marnavi il dissalatore mobile marino come soluzione all’emergenza idrica sulle isole minori.

L’evento, a cui sono invitati i Sindaci dei Comuni delle Isole Minori, è organizzato dalla Fondazione UniVerde e da Marevivo in partnership con Marnavi e con la Media partnership di Radio Radicale, Italpress, Askanews, TeleAmbiente, Opera2030, SOS Terra Onlus. Il convegno rappresenta un’opportunità per valutare scenari alternativi sull’utilizzo dei dissalatori sulle isole minori, in particolare concentrando l’attenzione sugli impianti mobili, entrando nel merito dei dettagli tecnici e della valutazione d’insieme.

PROGRAMMA.

Introduzione: Alfonso Pecoraro Scanio (Presidente Fondazione UniVerde); Carmen Di Penta (Direttrice Marevivo).

Relazioni: Francesco Aliberti (Professore Dipartimento di Biologia, Università degli Studi di Napoli Federico II); Roberto Danovaro (Presidente Stazione Zoologica “Anton Dohrn” di Napoli); Luca Lucentini (Direttore Reparto di Qualità dell’acqua e salute, Istituto Superiore di Sanità).

Presentazione del dissalatore mobile marino:

Fernando Esposito (Direttore Tecnico Marnavi)

Interventi: Mariastella Gelmini (Ministro per gli Affari regionali e le autonomie); Loredana De Petris (Presidente Gruppo Misto, Senato della Repubblica); Roberto Morassut (Vice Capogruppo PD e Commissione “Ambiente, territorio e lavori pubblici”, Camera dei Deputati); Gian Piera Usai (Segretaria Generale ANCIM); Giampiero Sammuri (Presidente Federparchi).

Modera: Alessio Falconio (Direttore Radio Radicale).

Nel rispetto delle vigenti disposizioni per il contenimento dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, il numero delle presenze fisiche è limitato.

Per partecipare all’evento sarà richiesto all’ingresso il green pass o di esibire il risultato del tampone molecolare o rapido fatto nelle 48 ore precedenti.