Altri due arresti a Trapani per spaccio di stupefacenti

TRAPANI – I Carabinieri della Compagnia di Trapani hanno arrestato due trapanesi di 65 e 52 anni per detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

I due venivano fermati nel corso di un posto di controllo alla circolazione stradale e l’autovettura in uso era risultata priva di assicurazione e revisione. A seguito di perquisizione personale e veicolare i militari rinvenivano e sottoponevano a sequestro 20 grammi di eroina.

Tratti in arresto, a seguito dell’udienza di convalida, entrambi sono stati ristretti presso il carcere di Trapani.