“Altro che Ponte sullo Stretto. Oggi annullo filatelico a Ganzirri per 50 anni di Convenzione a difesa della biodiversità nelle aree umide del Pianeta”

MESSINA – Il Presidente della Fondazione Univerde, Alfonso Pecoraro Scanio, per le celebrazioni del 50° anniversario della convenzione di Ramsar, dichiara: “Sono felice che proprio la Sicilia, in particolare la magnifica zona di Ganzirri che affaccia sullo Stretto di Messina dove doveva nascere il Ponte, ospiti le celebrazioni del 50° anniversario della convenzione di Ramsar, per la tutela della biodiversità delle cosiddette aree umide, cioè di laghi e zone paludose. Bisogna ringraziare AssoCEA Messina per l’emissione dell’annullo filatelico dedicato a questa ricorrenza e di aver organizzato l’unico evento in Italia tra le iniziative di tutto il mondo per la celebrazione della Convenzione, firmata in Iran il 02 febbraio 1971, che rappresenta un importante tassello della strategia mondiale per la tutela della biodiversità. L’importanza è confermata dai numerosi studi internazionali che indicano una delle ragioni della pandemia in corso e la diffusione di questo virus particolarmente aggressivo, la scarsa tutela degli habitat naturali”.