Alunni della Secondaria dell’I.C. Lombardo Radice-Pappalardo alla Manifestazione per la legalità del Tribunale di Marsala

MARSALA – Il 23 Maggio, in occasione della Giornata della Legalità, una delegazione dell’I.C. Lombardo Radice-Pappalardo ha partecipato, presso il Tribunale di Marsala, alla manifestazione promossa dall’Associazione Nazionale Magistrati che prevedeva al suo interno un contest dal titolo “I colori della memoria”.

Gli alunni delle classi terze della Scuola Secondaria di I grado – accompagnati dalle prof.sse Armata, Di Rosa e dal prof. Salluzzo – hanno partecipato con il videoclip “Tingiamoci dei colori della memoria” perché la memoria lascia l’ impronta.

Dopo i saluti introduttivi, il Presidente della ANM sez. Marsala e il Presidente del Tribunale di Marsala, dott.ssa Camassa, hanno sottolineato che con questa iniziativa si intende dare allo spazio fisico del tribunale una valenza diversa, non un luogo chiuso dove si lavora per la giustizia, ma aperto e pronto a collaborare con la società.

In questa giornata, infatti, il Tribunale è diventato uno spazio di condivisione, dove tra gli altri è stato apprezzato l’elaborato realizzato dall’Istituto che ha usato la simbologia dei colori per mettere in evidenza le luci e le ombre della nostra terra, tracciando un percorso che va dal dolore all’amore e verso la speranza, attraverso la memoria che costituisce un ponte tra passato e presente. Un prezioso contributo al video è stata la colonna sonora realizzata dagli alunni dell’indirizzo musicale, con il brano cantato “Terra d’amare” scritto ed arrangiato per l’orchestra scolastica dal prof. Federico, testo degli alunni del plesso Pappalardo.

Tante sono state le emozioni di questa giornata, ma soprattutto le parole spese per ricordare la necessità della cultura della legalità, in particolare nelle aule scolastiche, dove questo piccolo seme sicuramente germoglierà.