Alunno della scuola primaria dell’I.C. Lombardo Radice-Pappalardo qualificato alle finali nazionali dei giochi della matematica

CASTELVETRANO – Grande soddisfazione all’I.C. Lombardo Radice- Pappalardo alla lettura degli esiti della fase Regionale dei Giochi Matematici AIPM che hanno sancito l’ammissione alla fase nazionale, quale primo classificato, di Mattia Bonafede, un alunno della classe 3^ sez.B del plesso Lombardo Radice di Scuola Primaria. Lo studente ha ricevuto ieri (24 marzo) il plauso di tutta la comunità scolastica, ed alla richiesta se avesse avuto contezza del possibile risultato, ha risposto che non potevo immaginarlo per la difficoltà della prova.

Alla fase regionale ha partecipato un folto gruppo di studenti, dalla classe 3^ della Scuola Primaria alla classe 3^ della Scuola Secondaria di I grado, ottenendo ottimi piazzamenti, alcuni dei quali entro il 10° posto e la maggior parte entro il 20° posto.

La soddisfazione della Dirigente, prof.ssa Maria Rosa Barone, è stato comunicato a tutti gli studenti per premiare il loro impegno profuso e la qualità dell’apprendimento che verrà riconosciuta nella valutazione quadrimestrale e per manifestare l’orgoglio di tutto l’Istituto per essere stati d’esempio per tutti coloro che frequentano la scuola e per avere dimostrato ancora una volta la professionalità e la qualità del servizio offerto dai Docenti.

A Mattia l’auspicio che possa ottenere risultati così soddisfacenti in tutte le fasi della sua vita scolastica e non.