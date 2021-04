Alunno dell’I.C. “Radice – Pappalardo” accede alle Semifinali delle Olimpiadi di Matematica dell’ateneo milanese “Bocconi”

PALERMO – Anche quest’anno l’I.C. “L.Radice – Pappalardo” ha il piacere di avere tra i semifinalisti dei “Campionati internazionali di giochi matematici”, indetti dall’Università Bocconi di Milano, un suo alunno, Giorgio Caradonna. L’allievo, frequentante la classe 1^ I del plesso “E. Medi” è stato l’unico, tra tutte le scuole di Castelvetrano, a qualificarsi, per la categoria C1, alla semifinale, che si svolgerà il 24 Aprile 2021.

I campionati internazionali di giochi matematici sono gare di logica organizzate annualmente dalla Federazione Francese dei giochi matematici, alle quali partecipano migliaia di studenti di numerosi Paesi. Quest’anno, a causa dell’emergenza COVID i campionati internazionali di giochi matematici della Bocconi, sono stati articolati in tre momenti: i quarti di finale, tenutisi il 27 marzo 2021, la semifinale che si terrà il 24 aprile e la finale nazionale che, se la situazione sanitaria lo consentirà, si svolgerà presso l’Università Bocconi di Milano il 5 giugno 2021. Inoltre sarà prevista una finalissima internazionale a Losanna a fine agosto 2021.

Ormai per l’I. C. “Radice-Pappalardo” è una piacevole consuetudine annoverare tra i suoi discenti delle eccellenze nel campo matematico-scientifico. Infatti già in passato altri ragazzi, come Christian Fazzino, Gabriele La Vecchia, Andrea Todisco, Andrea Pavia, Gabriele Tumminia, Ludovico Lipari hanno rappresentato l’Istituto castelvetranese alla prestigiosa Università di Milano, arrivando tra i finalisti. D’altra parte la valorizzazione delle eccellenze è stata da sempre uno dei fiori all’occhiello dell’Istituto, grazie anche alla sua Dirigente, professoressa Maria Rosa Barone, che tende a promuovere attività scolastiche, extrascolastiche e progettuali che mirino a far vivere ai suoi allievi esperienze altamente formative. In questo caso specifico, ad occuparsi di stimolare gli alunni, ponendo i quesiti matematici come giochi divertenti e intriganti che suscitano curiosità e voglia di fermarsi a pensare, sono stati i docenti Antonella Samburgato e Maurizio Assenza. A loro va il merito di essersi occupati sia dell’aspetto organizzativo e burocratico, nonché, ovviamente, della loro preparazione.