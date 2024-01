AMARETTI  DI  NOCI

a cura di Ina Venezia

Ingredienti: 300 g di noci sgusciate, 120 g di zucchero, 2 albumi, scorza di limone (o arancia, secondo il vostro piacimento), zucchero a velo.

Sgusciate le noci e tritatele in un mixer. Azionate il mixer per pochi secondi alla volta evitando così che le noci si scaldino e diventino oleose. Unite lo zucchero e la scorza di limone (o arancia). Con le fruste, montate leggermente gli albumi e incorporate le noci al composto di albumi. Accendete il forno in modalità statico a 160°. Ricoprite la placca del forno con carta da forno. Con il composto di noci, formate delle palline e passatele nello zucchero a velo. Disponetele nella teglia (volendo potete aggiungere un pezzetto di noce al centro). Lasciate in forno per 20 minuti.