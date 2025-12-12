Ambiente e turismo: candidatura delle “Saline di Sicilia” al MaB Unesco,lunedì a Trapani si aggiorna il dossier e si presentano le iniziativedel 2026

TRAPANI – La candidatura delle Saline di Sicilia a “Riserva della biosfera MaB Unesco” entra nel vivo, si apre al grande pubblico e racconta lo stato dell’arte ad oggi.

Lunedì prossimo, 15 dicembre, alle ore 10,30, presso la Camera di commercio di Trapani, in Corso Italia, 26, il Comitato promotore della candidatura delle “Saline di Sicilia” al riconoscimento “Riserva della Biosfera MaB Unesco” approverà le integrazioni al dossier suggerite dal ministero dell’Ambiente, farà il punto sulle attività svolte quest’anno e illustrerà quelle programmate per il 2026. Inoltre premierà le scuole che hanno partecipato al bando di concorso per il miglior logo

dell’iniziativa, il miglior video sulle saline e la migliore ricetta.

Tutto dopo l’iniziativa – preziosissima – realizzata con la Fipsas-Coni che ha portato a fine novembre Virginia Salzedo, la fotografa subacquea campionessa del mondo, ad immergersi nell’area interessata e realizzare scatti unici, capaci di raccontare le saline come mai si sono viste. Il tutto con la presenza di Federica Picone, attrice palermitana, “sirena per un giorno”.

Ad introdurre i lavori sarà Giuseppe Pace, presidente di Unioncamere Sicilia (partner della candidatura) e commissario straordinario della Camera di commercio di Trapani che promuove il progetto di sviluppo.

Interverranno, per la Regione siciliana che fa parte del Comitato, il governatore Renato Schifani e gli assessori Giusi Savarino all’Ambiente, Mimmo Turano all’Istruzione e Edy Tamajo alle Attività produttive; per l’Ars, i deputati eletti nel territorio (Stefano Pellegrino di Fi, Giuseppe Bica di FdI, Dario Safina del Pd e Cristina Ciminnisi del M5S).

Seguiranno le relazioni degli esperti incaricati del dossier, Giorgio Andrian e Luca Dalla Libera. Contributi di idee e modelli di sostenibilità scientifica, culturale, imprenditoriale e turistica, suggerimenti e proposte arriveranno dagli stakeholder, rappresentati da Salvatore Ombra, presidente di Airgest; Francesco Torre, presidente del Consorzio universitario trapanese; Girolama Fontana, D.g. della

Fondazione Withaker; Giacomo D’Alì Staiti, portavoce dei salinari nel Comitato promotore; Antonino Rallo, promotore e animatore del Gruppo informale “Giovani per il MaB”; Cesarina Perrone e Carlo Incammisa, presidenti dei Club Unesco di Trapani e Marsala. Fanno parte del Comitato promotore, oltre alla Regione e alla CamCom di Trapani, il Libero consorzio di Trapani, i Comuni di Trapani, Marsala, Misiliscemi e Paceco, e il Wwf. RaiNews, RaiNews24 e la TgR Sicilia sono media partner della candidatura, la Fipsas è partner sportivo.