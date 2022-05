Amici della di Musica Trapani: oggi un tributo a Cesar Franck con Avos Project

TRAPANI – Gli Amici della Musica di Trapani rinnovano la loro collaborazione con Avos Project – Scuola Internazionale di Musica con il tributo a César Franck. Nuovo appuntamento della stagione concertistica previsto per oggi, domenica 29 maggio, alle ore 18.30, nella Chiesa di Sant’Alberto, a Trapani. Una serata dedicata alla musica da camera, con un occhio […]

TRAPANI – Gli Amici della Musica di Trapani rinnovano la loro collaborazione con Avos Project – Scuola Internazionale di Musica con il tributo a César Franck. Nuovo appuntamento della stagione concertistica previsto per oggi, domenica 29 maggio, alle ore 18.30, nella Chiesa di Sant’Alberto, a Trapani. Una serata dedicata alla musica da camera, con un occhio di riguardo verso il musicista César Franck, un belga che cercò fortuna – e la ottenne – nella Parigi della seconda metà dell’Ottocento, cuore pulsante della vita culturale europea. Un musicista del post-romanticismo francese. Per il bicentenario della nascita, il concerto è un’occasione per riscoprirlo. Ad accendere i riflettori sul musicista di Liegi, l’Avos Project che porterà sul palco dei talentuosi giovani musicisti insieme ad alcuni docenti della scuola, Mario Montore, fondatore della scuola, al pianoforte, Ludovico Mealli e Mirei Yamada al violino, Camila Ines Sanchez Quiroga alla viola, Alessio Pianelli al violoncello.

