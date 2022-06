Amici della Musica di Trapani: performance di danza e arte con le sorelle Lo Sciuto

TRAPANI – Domani, Venerdì 10 Giugno, alle ore 19:00, negli spazi del Museo d’arte contemporanea – Centro Culturale Oratorio San Rocco, a Trapani, si svolgerà, per la 69a stagione concertistica degli Amici della Musica di Trapani, la performance di danza e arte dal titolo “H as HUMAN” – “H as HUMANITAS”. Performer, Patrizia Lo Sciuto, […]

TRAPANI – Domani, Venerdì 10 Giugno, alle ore 19:00, negli spazi del Museo d’arte contemporanea – Centro Culturale Oratorio San Rocco, a Trapani, si svolgerà, per la 69a stagione concertistica degli Amici della Musica di Trapani, la performance di danza e arte dal titolo “H as HUMAN” – “H as HUMANITAS”. Performer, Patrizia Lo Sciuto, installazioni artistiche a cura di Paola Lo Sciuto.

Due artiste a confronto, due sorelle che lavorano in ambiti dell’arte narrativa e performativa differenti, una affronta l’aspetto del corpo in movimento ed esprime un’interiorità vissuta, l’altra racconta il senso profondo dell’Humanitas attraversando una serie di percorsi narrativi in relazione al contemporaneo. L’evento si articola in due parti: nella prima il pubblico assisterà alla performance di danza “H as Human”; nella seconda si sposterà nelle sale espositive per visitare le opere artistiche dell’istallazione “H as Humanitas”.

BIGLIETTI

Intero € 7,00

Ridotto € 5,00 (Studenti fino a 24 anni)

Studenti Conservatorio “A. Scontrino”, Trapani € 3,00

MODALITÀ D’ACQUISTO

• On line su www.amicidellamusicatrapani.it/dettaglio-evento.php?id=233 (American Express, Maestro, Mastercard, Visa, Discover, Carta Aurea, PayPal)

• Prenotazione obbligatoria con acquisto al botteghino entro mezz’ora prima dell’inizio della manifestazione.

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI

Messaggi WhatsApp +39 376 1380 272