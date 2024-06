Amministrative 2024. Gli auguri di buon lavoro della Uil Trapani ai sindaci eletti. Macaddino: “Auspichiamo dialogo e confronto per il rilancio dei territori”

TRAPANI – “Auguri di buon lavoro ai sindaci eletti a Mazara Del Vallo, Castelvetrano, Salemi e Salaparuta, rispettivamente Quinci, Lentini, Scalisi e Saitta, affinché possano lavorare per il rilancio dei territori e allo stesso tempo affrontare e trovare soluzioni alle criticità che purtroppo non mancano”.

Lo afferma il segretario generale della Uil Trapani Tommaso Macaddino.

“La Uil Trapani – aggiunge – come sempre auspica il confronto con i rappresentanti delle amministrazioni comunali, essendo questo un modo essenziale per affrontare e risolvere questioni vitali per i cittadini di questa Terra”.