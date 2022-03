Amministrative Erice, Maurizio Oddo presenta i simboli delle liste della sua coalizione

ERICE – Lunedì 14 marzo, il candidato sindaco di Erice Maurizio Oddo, insieme a coloro che lo stanno supportando in questa campagna elettorale e che compongono la coalizione, presenterà alla stampa e ai suoi sostenitori i simboli delle liste che concorreranno alle elezioni Amministrative. L’appuntamento è alle ore 12.00 presso l’Albergo Tiziano in via Giuseppe Rubino 4 a Trapani. La cittadinanza è invitata a partecipare rispettando le regole imposte per evitare la diffusione del Covid-19.