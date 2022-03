Amministrative Erice. Presentate le liste a supporto di Maurizio Oddo

ERICE – Cinque liste, cinque loghi, cinque coordinatori. Sono stati presentati questa mattina (14 marzo) in conferenza stampa i loghi delle liste civiche della coalizione che supporterà il candidato a sindaco di Erice Maurizio Oddo. Le liste a supporto del candidato saranno: “Maurizio Oddo Sindaco”, “Amo Erice”, “Socialisti per una nuova Erice”, “Territorio in Movimento” […]

ERICE – Cinque liste, cinque loghi, cinque coordinatori. Sono stati presentati questa mattina (14 marzo) in conferenza stampa i loghi delle liste civiche della coalizione che supporterà il candidato a sindaco di Erice Maurizio Oddo.

Le liste a supporto del candidato saranno: “Maurizio Oddo Sindaco”, “Amo Erice”, “Socialisti per una nuova Erice”, “Territorio in Movimento” e “Erice pulita”.

«Parte ufficialmente la nostra campagna elettorale – afferma il candidato Maurizio Oddo – . Personalmente mi rivolgo direttamente agli ericini: molti mi stanno chiedendo quali siano i progetti previsti dalla nostra coalizione. Il primo è quello di aprire – veramente – le porte del Comune agli ericini. I cittadini devono tornare protagonisti».

Presenti alla presentazione anche gli esponenti politici che hanno deciso di appoggiare Maurizio Oddo: Vincenzo Maurizio Santagelo, Peppe Guaiana, Nino Oddo e Pietro Savona.

«Il nostro programma è in progress, sia perché deve essere definito con i componenti della coalizione – aggiunge Maurizio Oddo -, sia perché accettiamo attraverso la democrazia partecipata il contributo attivo e reale dei cittadini».

La presentazione è avvenuta all’Hotel Tiziano: niente è stato stampato. Una scelta green: i loghi, infatti, sono stati fatti vedere attraverso un televisore e quindi senza lo spreco di carta. «Erice come territorio, Erice come città. Città di pace e di scienza. Erice come città di cultura e soprattutto città universitaria. Una università come polo d’eccellenza così come altri all’interno del territorio regionale».

Le riflessioni di Maurizio Oddo sono verso i delusi: «Convincere chi ha deciso di non votare è fondamentale. Ci sono troppe persone deluse e io sono uno di loro: per questi puntiamo al cambiamento reale».