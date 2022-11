“Amore Festival” – Edizione Speciale Valle del Belice

VALLE DEL BELICE – In occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, ricorrenza istituita dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite tramite la risoluzione numero 54/134 del 17 dicembre 1999, Mete Onlus calendarizza una nuova Edizione Speciale di “Amore Festival”, che si svolgerà nella Valle del Belice, dal 23 al 26 novembre 2022, […]

VALLE DEL BELICE – In occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, ricorrenza istituita dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite tramite la risoluzione numero 54/134 del 17 dicembre 1999, Mete Onlus calendarizza una nuova Edizione Speciale di “Amore Festival”, che si svolgerà nella Valle del Belice, dal 23 al 26 novembre 2022, dal titolo: “I Diritti Femminili: Conquiste, Negazioni e Libertà”.

L’Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha designato il 25 novembre come data della ricorrenza ed ha invitato i Governi, le Organizzazioni Internazionali e le ONG ad organizzare attività volte a sensibilizzare l’opinione pubblica in quel giorno.

“L’obiettivo della nostra Organizzazione – dicono i dirigenti di Mete Onlus – è affrontare temi come l’autodeterminazione, la consapevolezza, il contrasto ai casi di violenza (fisica, psicologica, sessuale ed economica) e la libertà. Sia in ambito nazionale che internazionale. Centrale è l’analisi, motivazioni e conseguenze di reati come il Revenge Porn”.

Sarà ospite la giornalista italo/siriana Asmae Dachan, giornalista professionista, fotografa, poetessa e scrittrice italo-siriana.

L’Edizione rientra nel Progetto Europeo “SuiGeneriSchool to empower parent women to fight gender-based violence – CERV-2021-DAPHNE”, che mira a prevenire e combattere la violenza di genere (GBV), compresa la violenza domestica e la violenza contro i bambini attraverso azioni di individuazione precoce, prevenzione e sostegno alle vittime. L’intervento è diretto alle donne madri, donne migranti e ragazze giovani che sono vittime o potenziali vittime di violenza nelle province di Palermo, Catania e Ragusa della Regione Siciliana, con un’attenzione specifica rivolta alle situazioni emerse durante il Covid-19, periodo in cui i casi di violenza di genere e di violenza sui minori sono aumentati di oltre il 15 per cento.

“Amore Festival”, dal 23 al 26 novembre sarà a Santa Ninfa, a Partanna e a Salaparuta, con una serie di appuntamenti che si svolgeranno tra mattina e pomeriggio, dedicati sia agli studenti che alla cittadinanza, come da programma allegato, pubblicato anche sul sito di Mete Onlus a questo link: https://www.culturaldemocracy.eu/amore-festival-edizione-speciale-valle-del-belice/