Amunì è tempo di una visione di comunità, è tempo di un nuovo governo della Città, dicono i consiglieri comunali di opposizione

PARTANNA – I consiglieri comunali di opposizione Valeria Battaglia, Francesco Crinelli e Davide Traina hanno emanato un comunicato in cui evidenziano che a Partanna “E’ tempo di una visione di comunità e di un nuovo governo della Città”. Questo il testo integrale:

“#Amunì! È giunto il momento di una nuova visione di comunità e di territorio. Una comunità decisa e coraggiosa, che riparta con entusiasmo e determinazione, con una guida scelta e condivisa che sappia risolvere con tenacia le tante criticità della nostra città, che non hanno avuto adeguate e concrete risposte dall’attuale Amministrazione.

Siamo fermamente convinti che ora, più che mai, ci sia bisogno di un cambiamento di rotta nell’amministrare la nostra Partanna. Una prospettiva rappresentata da un gruppo di persone intraprendenti, audaci (oseremmo dire) e pronti a lottare per il cambiamento, conoscitori del territorio e delle sue problematiche. Persone che vedono la politica come un mezzo per servire il popolo, in modo equo e basato sulla giustizia sociale. Un gruppo che sceglie la politica del NOI, della condivisione, che non teme di affrontare le sfide che la società di oggi ci impone, e che non esiterà a prendere decisioni coraggiose per il bene comune.

#Amunì! È giunto il momento di dare vita ad un’amministrazione che risponda alle esigenze dell’intera comunità, valorizzando il patrimonio storico-artistico-culturale-ambientale e le peculiarità del territorio. Siamo decisi a prenderci cura della nostra città, a svilupparne tutte le dimensioni sociali-culturali-economiche, a garantirne l’efficienza amministrativa. Non più risposte tampone, inadeguate e mancate. È giunto il momento di passare ad un’azione di prospettiva. Siamo pronti a valutare e rispondere ai bisogni della comunità, perché ogni cittadino partannese merita di vivere in una città attiva e in salute.

Per fare ciò, è necessaria una leadership coraggiosa che sappia, come comunità, unirci e guidarci verso un futuro migliore. Una leadership che abbia il coraggio di guardare oltre gli interessi personali e che sia animata dalla passione per la città e dalla volontà di servire i suoi cittadini. Una leadership che abbia la forza e la determinazione per mettere in atto una vera e propria rivoluzione amministrativa, basata sulla trasparenza, la giustizia sociale e la valorizzazione del patrimonio cittadino.

#Amunì! È giunto il momento ripartire.

Insieme saremo in grado di trasformare la città di Partanna in un luogo migliore, in cui vivere e progredire. Siamo pronti a metterci in gioco e a lavorare insieme per il bene della nostra comunità, a dare corpo e gambe ad un progetto per il futuro della nostra città, convinti di esserne capaci e di aver imparato anche dagli errori amministrativi del passato.

#Amunì! È giunto il momento di fare la differenza.

Negli ultimi dieci anni abbiamo assistito a poche azioni concrete da parte dell’Amministrazione, a fronte di grandi promesse e proclami. I magnifici programmi annunciati nel 2013 e nel 2018 sono rimasti solo parole sulla carta. Le promesse di apertura di centri per il sociale, rivoluzioni nel settore agricolo e turistico e soluzioni delle problematiche quotidiane sono rimaste solo annunci senza seguito.

Gli agricoltori faticano ancora a raggiungere i propri fondi, il fenomeno del randagismo è fuori controllo, le strade si allagano con le prime piogge, strutture come il Cine Astro e lo Stazzuni Liotta non hanno ancora ritrovato la loro bellezza, i beni monumentali non sono stati valorizzati come meritano, il sito archeologico di Contrada Stretto attende ancora una dignità adeguata, il Piano Regolatore Generale è rallentato da procedure amministrative inefficienti, la Fiera del Bestiame è in declino, il mercato del contadino è scomparso, le zone periferiche hanno bisogno di una adeguata toponomastica, le strade rimangono indecorose, il verde pubblico è inesistente e le strade e i cortili spesso sono al buio.

È tempo di cambiare e di dare una vera e concreta risposta ai bisogni della nostra comunità.

#Amunì! È giunto il momento di ripartire.

È il momento di dare vita a una nuova Partanna, una città di cui essere fieri. Non solo per i suoi eventi estivi, ma per la pulizia urbana, per le fioriere, le fontane, i parchi giochi per bambini e gli spazi per ragazzi, per il verde curato e diffuso, per un’economia vivace che comprenda l’agricoltura, il turismo, l’artigianato e il commercio, per la valorizzazione e tutela del patrimonio storico-artistico e culturale.

È il momento di dare vita a una nuova Partanna, attenta all’ambiente, alla transizione ecologica e all’efficienza energetica. Una nuova Partanna sicura e solidale, impegnata nel sostenere le fasce sociali più deboli, offrire servizi e supporto alle famiglie, agli anziani, ai disabili e agli immigrati.

Sulla base di queste considerazioni, invitiamo le forze politiche, le associazioni, i movimenti, i cittadini tutti a contribuire con idee e azioni per definire, insieme, questa nuova visione.

#AMUNÌ! È DAVVERO TEMPO DI UNA NUOVA IDEA DI COMUNITÀ E DI UN NUOVO GOVERNO DELLA CITTÀ.

I Consiglieri Comunali Valeria Battaglia Francesco Crinelli Davide Traina”