Analisi di contesto e dei servizi in atto

TRAPANI – Nella riunione del Comitato provinciale per l’ordine pubblico, tenuta in prefettura lo scorso 13 luglio, è stata esaminata la situazione dell’ordine e della sicurezza pubblica nei comuni della provincia, con un focus sul comune di Marsala.

Le Forze di Polizia hanno esposto i dati dei servizi straordinari pianificati in CPOSP e declinati nei contesti più sensibili o interessati da flussi turistici e da presenze di cittadini anche extracomunitari impiegati nei lavori stagionali.

Le attività di controllo del territorio, svolte con il concorso di Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza Polizie locali e personale impiegato nell’Operazione “Strade Sicure”, hanno consentito di conseguire importanti risultati operativi in termini di identificazioni, arresti, allontanamenti ed espulsioni.

Dall’inizio dell’anno 2026, sono state identificate e controllate oltre 67.000 persone, denunciate oltre 1370 e arrestate oltre 160.

Intensa anche l’attività volta al contrasto dell’immigrazione illegale, che comprende l’attività di rimpatrio degli stranieri irregolari in generale le operazioni straordinarie di controllo, accompagnamento e rimpatrio.

Nel mese di giugno sono stati rimpatriati n. 7 cittadini stranieri.

Il raffronto del numero dei reati registrati in provincia nel corso del 1º semestre 2026, rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, ha evidenziato un generale decremento degli eventi delittuosi (-17.3%).

Nei primi sei mesi del 2025 sono stati individuati i presunti autori del 31,5% dei delitti denunciati, negli stessi mesi del 2026 il 38,96%.

La flessione della delittuosità è stata rilevata anche per reati come omicidi volontari (-100%), tentati omicidi (-20%), omicidi colposi (-66,7%), lesioni dolose (-24,2%), percosse (-9,1%), minacce (-7%), violenze sessuali (15%), furti (-13,7%), rapine (39,3%), estorsioni (-31,5%), truffe e frodi informatiche (-14,6%), danneggiamenti (-20,6%) e reati in materia di stupefacenti (-14,4%).

Si è constatato, invece, un incremento di danneggiamenti seguiti da incendio (+20,4%).

Nei primi sei mesi del 2025 sono stati individuati i presunti autori del 31,5% dei delitti denunciati, mentre in quelli del 2026 il 38,96%.

La percentuale degli stranieri quali autori di reato, nel 1° semestre 2026 registra un rilevante calo (-21,9%) rispetto allo stesso semestre dell’anno precedente.

È stata constatata anche una notevole diminuzione della commissione di reati da parte di minori (-78,9%).

Con specifico riguardo alla città di Marsala, sono stati svolti n. 30 servizi straordinari di controllo del territorio, sono state identificate e controllate oltre 6600 persone, denunciate oltre 220 e arrestate oltre 20.

Il Commissariato di Marsala ha portato a termine alcune operazioni di polizia in materia di prevenzione e contrasto alla criminalità, con particolare riferimento ai reati di spaccio di sostanze stupefacenti, truffe in danno di anziani e furti di rame.

In materia di stupefacenti, sono state trasmesse all’Autorità Giudiziaria n. 2 comunicazioni di notizie di reato, relative ai reati di cui all’art. 73 comma 1 e 73 comma 4 dPR 309/1990.

Sono state, altresì, effettuate n. 10 contestazioni di illeciti amministrativi per possesso di stupefacenti per uso personale ai sensi dell’art. 75 dPR 309/1990.

In materia di truffe in danno di anziani, sono state trasmesse due informative all’Autorità Giudiziaria.

È stata disposta la prosecuzione, anche con il concorso delle specialità della Polizia di Stato e dell’Arma dei Carabinieri, dell’ASP, dei Vigili del Fuoco e degli Enti Ispettivi, della vigilanza sugli esercizi pubblici nelle aree interessate da aggregazioni giovanili, con particolare attenzione ai luoghi di ritrovo, ai centri storici e alle periferie, nonché dei controlli sulle arterie stradali da e verso le località turistiche per prevenire e contrastare le condotte di guida a rischio.

Alla riunione, presieduta dal Prefetto di Trapani Daniela Lupo, hanno partecipato i vertici provinciali delle Forze dell’ordine, il Sindaco di Marsala e il comandante della Polizia locale per un approfondimento sulle dinamiche di quel territorio, con la programmazione di periodici incontri in loco, per meglio coglierne le istanze e rimodulare gli interventi. In relazione ai recenti episodi che hanno interessato il territorio, il Sindaco, pur dando atto degli sforzi profusi dallo Stato per la sicurezza dei cittadini, ha richiesto un approccio ancora più incisivo, attraverso un incremento della presenza delle Forze di Polizia, evidenziando l’ulteriore rischio dell’impatto che tali episodi possono avere sulla stagione turistica.

Il Prefetto, nell’assicurare ogni ulteriore contributo per garantire la sicurezza della comunità, ha evidenziato che gli organici di tutte le Forze dell’Ordine sono stati rimpinguati per la stagione estiva e che alcune risorse sono state destinate all’area marsalese.

Tali unità potranno contribuire fattivamente all’incremento dei servizi di controllo coordinato del territorio e delle operazioni ad Alto Impatto come da indirizzi forniti dal Prefetto a conclusione della riunione.

Confermata dall’Amministrazione la piena collaborazione con la Prefettura e le Forze dell’Ordine per il rafforzamento di un modello di sicurezza partecipata, con prosecuzione delle attività nei confronti delle nuove generazioni, mettendo al centro della propria azione il rispetto delle regole, la sicurezza urbana e il decoro dei luoghi pubblici.

A seguire, il Prefetto e il Sindaco del Comune di Valderice, previo parere favorevole del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, hanno siglato il protocollo d’intesa relativo al progetto “Spiagge Sicure 2026”, finalizzato alla prevenzione e al contrasto dell’abusivismo commerciale e della vendita di prodotti contraffatti.

L’iniziativa rientra tra gli strumenti individuati dal Ministero dell’Interno per rafforzare le attività di sicurezza urbana sulle spiagge durante la stagione estiva, riguardanti 60 comuni costieri, per un totale complessivo di 1,5 milioni di euro, di cui euro 50.000 in Provincia di Trapani, destinati ai Comuni di Alcamo e Valderice.

Il progetto presentato dal Comune di Valderice, per un importo di 25.000 euro, prevede l’acquisto e posa in opera di n. 4 telecamere di videosorveglianza, il finanziamento del lavoro straordinario operato dal personale del Corpo di Polizia Locale, volto ad assicurare il pattugliamento continuativo del litorale nei mesi estivi e il pagamento di un contributo all’Associazione Guardie Ambientali per assicurare pulizia delle spiagge e lotta all’abbandono dei rifiuti.