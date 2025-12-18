ANCI Sicilia: Solidarietà al sindaco di Termini Imerese Maria Terranova e al sindaco di Ravanusa Salvatore Pitrola

PALERMO – “L’ANCI Sicilia esprime la più sentita solidarietà e vicinanza al sindaco di Termini Imerese, Maria Terranova, per le gravi minacce di morte ricevute via social nelle scorse ore”. Così il presidente Paolo Amenta e il segretario generale, Mario Emanuele Alvano, condannano le intimidazioni al primo cittadino di Termini Imerese, Maria Terranova.

“Si tratta di un episodio inquietante che si inserisce in una preoccupante escalation di minacce ai danni degli amministratori locali siciliani, dopo i recenti casi che hanno coinvolto i sindaci di Montelepre e Ravanusa – spiegano -. Atti vili e inaccettabili che colpiscono non solo le persone, ma l’intera comunità e i principi democratici che gli amministratori rappresentano”.

“Siamo sicuri che le minacce e le intimidazioni non fermeranno l’impegno dei sindaci che ogni giorno operano con responsabilità e dedizione al servizio dei cittadini, spesso in contesti complicati – concludono -. È necessario che le istituzioni e la società civile facciano fronte comune per isolare chi tenta di condizionare l’azione amministrativa con la violenza e l’odio”.

Intimidazione al sindaco di Ravanusa, la solidarietà di Anci Sicilia:

“Grave episodio che colpisce le istituzioni democratiche”

Anci Sicilia esprime la più ferma condanna anche per il grave atto intimidatorio ai danni del sindaco di Ravanusa, Salvatore Pitrola, vittima di un inquietante gesto avvenuto davanti alla propria abitazione, dove sono state trovate cartucce, fiori e una bottiglia dal contenuto sospetto.

“Si tratta di un episodio di estrema gravità che colpisce non solo il primo cittadino, ma l’intera comunità ravanusana e le istituzioni democratiche che il sindaco rappresenta. Atti di questo genere non possono e non devono trovare spazio nella nostra società e vanno contrastati con determinazione e unità”, dicono il presidente Paolo Amenta e il segretario generale, Mario Emanuele Alvano.

Anci Sicilia manifesta piena vicinanza e solidarietà al sindaco di Ravanusa e alla sua famiglia, ribadendo il proprio sostegno a tutti gli amministratori locali che, ogni giorno, svolgono il loro ruolo con responsabilità, impegno e senso dello Stato, spesso in contesti difficili e complessi.

“Confidiamo nell’operato delle forze dell’ordine e della magistratura, affinché venga fatta piena luce sull’accaduto e i responsabili vengano individuati nel più breve tempo possibile – sottolineano -. Anci Sicilia continuerà a essere al fianco dei sindaci, difendendo il valore della legalità, della democrazia e della libertà di azione amministrativa”.