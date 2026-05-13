Ancora pochi giorni alla chiusura delle iscrizioni alla trentaduesima edizione della Coppa Città di Partanna

PARTANNA – Si lavora alacremente per l’edizione numero trentadue della Coppa Città di Partanna, gara organizzata dallo Sporting Club Partanna, valida per il Trofeo d’Italia Slalom Sud e per il Campionato Siciliano, che assegnerà anche i Memorial Antonino Cangemi e Giuseppe Vaccara. La manifestazione tra i birilli più longeva del territorio nazionale richiamerà, come di consueto, il 23 e 24 maggio prossimi nella cittadina della Valle del Belice, tutti gli specialisti siciliani e del sud dello Stivale. Le iscrizioni alla manifestazione, che si disputerà su un tracciato di 2 chilometri e 990 metri che si snoda lungo la Strada Provinciale n° 26 Salaparuta-Partanna, si chiuderanno il 20 maggio.

Le verifiche sportive, che daranno ufficialmente il via alla due giorni dedicata ai motori sono in programma dalle 15:30 alle 19:00 di sabato 23 maggio, in Piazza Umberto I a Partanna, le verifiche tecniche, postergate di trenta minuti rispetto alle sportive, saranno invece ubicate in Piazza Falcone e Borsellino.

A determinare il vincitore della edizione numero trentadue saranno tre salite cronometrate oltre alla ricognizione del tracciato che consentirà ai concorrenti di prendere confidenza con le quattordici postazioni di rallentamento poste sul percorso. La premiazione si terrà 45 minuti dopo l’apertura del parco chiuso al Parco Archeologico di Contrada Stretto a Partanna. Ulteriori informazioni sulla competizione si possono attingere digitando: www.sportingclubpartanna.com.

Lo scorso anno il successo è andato al mazarese Girolamo Ingardia che, a bordo della sua Gloria B5 Suzuki, ha dominato la concorrenza. Il podio è stato completato da Antonio De Giorgio e Antonino Di Matteo.