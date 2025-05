Ancora un successo per l’I. C. “Lombardo Radice – Pappalardo”. Due primi premi nel concorso nazionale “La Sicilia al tempo dei Florio”

CASTELVETRANO – Sabato 24 maggio, presso il “Convento dei Cento Archi” a Ficarra, in provincia di Messina, si è svolta la manifestazione conclusiva del Concorso “La Sicilia al tempo dei Florio“, a cui ha partecipato l’Istituto con le classi 3^ sez.C e 3^ sez.F dei plessi Pappalardo e Medi della Scuola Secondaria di I grado.

Ad essere premiate sono state, in particolare, sedici fra le alunne di entrambe le classi, che si sono impegnate in prima persona nell’attività didattica: Sofia Abitabile, Ilenia Accardo, Valentina Agate, Sofia Barbera, Sabrina Bertuglia, Ginevra Bua, Clelia Caponnetto, Giorgia Clemente, Leda Corleo, Aurora D’Anna, Silvia Di Girolamo, Giorgia Gabriele, Giada Gioia, Martina Leone, Bakhita Malabotte e Anna Vasile. I lavori realizzati dalle alunne sono stati due, un inserto giornalistico e un video documentario, entrambi i lavori si sono aggiudicati il primo posto, rispettivamente nella sezione prosa e nella sezione cortometraggi. A coadiuvare le alunne, gli insegnanti Agueci Teodora, Crocetta Armata, Eleonora Cammarata e Giuseppe Salluzzo.

La partecipazione al concorso si è inserita nella fase finale dello studio svolto dagli alunni, partito con lo studio delle fonti per apprendere notizie sulla prestigiosa famiglia dei Florio e sulla loro epoca e continuato con la visita didattica guidata a Palermo nei luoghi in cui gli stessi conducevano affari e vita privata; un’occasione per scoprire un momento storico particolarmente vivace in termini di sviluppo, innovazione, stile, cultura ed economia vissuto in Sicilia grazie ai Florio, commercianti, imprenditori, mecenati illustri, ma soprattutto cittadini al passo con quanto accadeva in Europa.

Entrambe le attività didattiche sono diventate per loro l’occasione per scrivere un numero speciale del giornalino della scuola “Pappalardo news” e assumere il ruolo di attori in un piccolo cortometraggio, un modo per apprendere divertendosi e trasformando la scuola in un laboratorio didattico pratico e attivo.

La partecipazione alla cerimonia di premiazione a Ficarra è stata fortemente voluta dalla scuola e degli studenti che hanno potuto contare sull’apporto del sig. Nicola Clemente che si è offerto di accompagnarli e che è stata suggellata da alcune interviste che le alunne hanno rilasciato ad alcune emittenti locali.

Solo quando gli alunni sono protagonisti del loro percorso di apprendimento, la scuola può affermare di aver raggiunto i propri obiettivi e solo se negli occhi degli studenti si legge la soddisfazione, la scuola può affermare di aver svolto un buon lavoro; quindi si può dire “che anche oggi è stata scritta una bella pagina su un eccellente esempio di buona pratica didattica”.