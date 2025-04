Ancora uno spacciatore arrestato dai Carabinieri

TRAPANI – Ancora un arresto per detenzione illecita di sostanze stupefacenti eseguito dai Carabinieri della Compagnia di Trapani, questa volta nel popolare quartiere Sant’Alberto.

Ad essere stato arrestato un pregiudicato 24enne di Trapani che, nel corso di un servizio di pattuglia, sottoposto a perquisizione personale è stato trovato in possesso di circa 35 gr. di hashish (suddivisi in 25 dosi).

Dopo l’arresto e l’udienza di convalida per lui sono scattati gli arresti domiciliari.