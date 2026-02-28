Anna Franca Lombardo è la nuova referente del presidio di Libera, Associazioni, Nomi e Numeri contro le mafie, dedicato al giudice Gian Giacomo Ciaccio Montalto

TRAPANI – L’elezione, unanime, si è svolta il 26 febbraio pomeriggio a Trapani, a conclusione dell’assemblea dei soci tenutasi presso la Sala Laurentina.

Anna Franca Lombardo subentra a Gisella Mammo Zagarella. All’assemblea ha partecipato Tiziana Tracuzzi, referente regionale.

E’ stata intanto l’occasione per ripercorrere il consuntivo degli ultimi anni, segnati da due momenti parecchio importanti, la manifestazione regionale del 21 marzo 2017 e quella nazionale del 21 marzo 2025, la XXX Giornata Nazionale dedicata al ricordo delle vittime innocenti delle mafie. Trapani resta un territorio dove principale nemico da combattere è la cultura mafiosa che da decenni ha inquinato i pozzi della società civile e ha registrato numerosi procedimenti giudiziari riguardanti l’inquinamento mafioso e della massoneria deviata dentro le istituzioni. “Libera su questo percorso di contrasto non arretra di un passo anzi è pronta a proporre continui momenti di confronto nelle scuole e negli ambiti della società civile”

Nel suo intervento la referente uscente ha raccontato il percorso di Libera sul territorio negli ultimi anni, condotto in sinergia con altre associazioni e in maniera particolare nelle scuole trapanesi, senza dimenticare il supporto e l’amicizia dei familiari delle vittime innocenti delle mafie – presente in Assemblea Liliana Riccobene, vedova della guardia penitenziaria Giuseppe Montalto e collegate online, Margherita Asta e Marene Ciccio Montalto. Gratitudine, infine, è stata espressa nei confronti di quelle istituzioni impegnate nella lotta alla criminalità organizzata.

La nuova Referente del Presidio di Trapani è Anna Franca Lombardo, fotografa e pittrice, impegnata da oltre 20 anni in diverse associazioni del territorio e socia attiva di Libera da tempo. Ha partecipato come cooperante e fotoreporter a diverse missioni umanitarie in Burkina Faso e Marocco ed è molto apprezzata per la sua sensibilità e la generosità nel servizio associativo,

A Gisella che rimarrà comunque parte attiva per il futuro di Libera, è stato espresso ringraziamento per questi 14 anni trascorsi alla guida del presidio.

Nel corso dell’assemblea poi Tiziana Tracuzzi ha indicato i prossimi momenti organizzativi, verso la tappa nazionale della XXXI Giornata nazionale dedicata alle vittime innocenti delle mafie, che si svolgerà a Torino e in tantissime altre piazze d’Italia. E’ in corso la campagna dedicata al rilancio dei temi sulla confsca dei beni alle mafie e contro la corruzione.

Il presidio di Libera Trapani si prepara anche a vivere la nuova edizione del “Non ti scordar di me” nel 41° anniversario della strage mafiosa di Pizzolungo del 2 Aprile 1985, dove sono stati uccisi Barbara Rizzo ed i suoi gemellini Salvatore e Giuseppe Asta. Le iniziative partiranno il 27 marzo per concludersi con la commemorzione il 2 Aprile.