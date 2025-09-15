Anniversario dell’assassinio di don Pino Puglisi

PALERMO – “In questo giorno di memoria e di profonda riflessione, la figura del Beato Pino Puglisi si staglia con immutata potenza come faro di luce contro le tenebre dell’illegalità e della violenza. A trent’anni dal suo barbaro assassinio per mano mafiosa, il suo sacrificio non è una semplice pagina di storia, ma una viva eredità per l’oggi e per il domani della nostra Sicilia.

Don Puglisi rappresenta il modello più alto di come l’impegno civile e la fede si possano fondere in una missione di riscatto e di amore per la comunità. La sua opera instancabile, volta a promuovere i valori della legalità, della giustizia e della dignità umana, e la sua dedizione totale alla tutela dei più fragili e degli ultimi, costituiscono una lezione per tutte le istituzioni e per la società tutta.

In particolare, la sua vita spesa per strappare i giovani alla cultura della prevaricazione e della rassegnazione lo rende un modello e una fonte di ispirazione primaria per le nuove generazioni. Ai nostri ragazzi, Don Puglisi indica con forza che è possibile scegliere il bene, che la mafia non è invincibile e che il futuro si costruisce con il coraggio delle proprie idee e con la concretezza dell’azione positiva.

Onorare la sua memoria significa per noi, oggi, rinnovare l’impegno quotidiano nella lotta alla criminalità organizzata, nel sostegno alle vittime innocenti e nella costruzione di una società più giusta e coesa, a partire proprio dai nostri territori. Il suo esempio ci sprona a non abbassare mai la guardia e a lavorare, ogni giorno, per una Sicilia libera, prospera e orgogliosa del suo riscatto”.

Lo dichiara Marcello Caruso, coordinatore regionale di Forza Italia in Sicilia