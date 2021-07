Annunciate le date (30-31 luglio 2021) di Onda Festival

VALDERICE – È stata annunciata sui social la quarta edizione di Onda Festival, il festival

musicale «Made in Sicily» che si svolgerà dal 30 al 31 luglio, al teatro “On. Nino Croce” di Valderice con la direzione artistica del musicista e produttore siciliano Rino Marchese che darà vita anche quest’anno ad un format speciale e originale. Onda Festival sancisce il ritorno della musica live in uno tra i teatri all’aperto più belli della Sicilia con protagonisti artisti del panorama musicale siciliano.

Si comincia venerdì 30 luglio, con il live di Nazarin, cantautore siciliano di folk pop misto a sperimentazione.

A seguire, la stessa sera, le atmosfere di Cesare Basile. La sua identità non è rock, non è blues, non è world music, non è folk. O, per meglio dire, alla fine è tutto questo messo insieme. Cummeddia, il suo ultimo disco, esprime una Sicilia con alta vocazione africana.

Sabato 31 luglio, la chiusura della rassegna è affidata a Mario Venuti con la sua band e Tony Canto. Mario Venuti incontrerà il suo pubblico presentando in acustico

oltre ai brani del suo repertorio, alcune delle canzoni che faranno parte del nuovo disco.

Il live ha la produzione artistica di Tony Canto, che sarà con Mario Venuti sul palco assieme a Neney Bispo Dos Santos, Vincenzo Virgillito e Manola Micalizzi alle percussioni e cori.

L’ultima parola sarà di Eleonora Bordonaro, cantautrice e interprete siciliana, dalla vocalità duttile ed intensa. Il suo disco non parla di donne ma fa parlare le donne. Sul coraggio, sulla parità di trattamento, sulla maternità. “Moviti Ferma” è il titolo: un ossimoro, della lingua e del pensiero che svela l’atavico dualismo tra evolversi o resistere, tra partire e restare.

Onda Festival è organizzato dal Comune di Valderice e dall’Associazione Musicale “Rinoscky Music”, con il contributo dell’Assessorato al Turismo, Sport e Spettacolo della Regione Siciliana, dell’ARS – Assemblea Regionale Siciliana e il supporto di aziende. L’evento ha ricevuto il patrocinio gratuito del Distretto Turistico della Sicilia Occidentale ed è inserito nel circuito KeepOn Festival Experience e nella Rete Trapanese per il

Turismo di Comunità. Media partner: Rmc 101.

L’ingresso è gratuito ma su prenotazione per via delle misure restrittive anti-Covid. Per prenotazioni ed informazioni basta contattare o inviare un messaggio WhatsApp, fino alle ore 12.00 del giorno del concerto, al 3885662176.