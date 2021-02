Antonella Vaccara da ieri dirige l’Istituto Comprensivo di Santa Ninfa

SANTA NINFA – La nuova dirigente scolastica dell’Istituto Comprensivo di Santa Ninfa è, a partire da ieri (8 febbraio), Antonella Vaccara, una partannese che ha fatto una carriera splendida. Dopo essere stata docente al IV Circolo Didattico di Mazara del Vallo dal settembre 2004 fino all’agosto del 2019, nel settembre dello stesso 2019 è diventata dirigente scolastico prendendo servizio in una scuola del Nord Italia. Ora nel febbraio di quest’anno ha assunto, come si è detto, servizio nella sua qualità di dirigente a Santa Ninfa. Tantissimo è l’entusiasmo che traspare nella lettera di saluto inviata a tutti gli operatori scolastici, al sindaco e alla giunta di Santa Ninfa. “Con grande gioia ed entusiasmo assumo, oggi, 8 febbraio 2021, il mio incarico presso l’I:C: ‘L.Capuana’. Come ogni inizio, ogni primo giorno, anche il mio è contraddistinto da sentimenti forti e, per certi versi, contrastanti, sentimenti sovrastati dalla forte emozione che scaturisce dalla consapevolezza del privilegio di aver assunto la dirigenza di questo Istituto. Figlia e cittadina del territorio belicino, rientro da un’esperienza molto gratificante vissuta in un territorio lontano da quello natio. La possibilità, quindi, di svolgere il mio nuovo ruolo in questo amato contesto non può che essere ispirata dal vivo senso di responsabilità con cui raccolgo una sfida avvincente: contribuire a promuovere la formazione di quei ragazzi che, costruendo il loro futuro, potranno determinare il futuro delle nostre comunità e del nostro territorio”.