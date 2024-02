Antonello Costa in scena con “Costa Power – Il potere del sorriso” e Uccio De Santis con “Non so che fare prima” nella XVI Rassegna teatrale “Lo Stagnone – scene di uno spettacolo”

MARSALA – XVI Rassegna teatrale “Lo Stagnone – scene di uno spettacolo”: domenica 18 febbraio Antonello Costa in “Costa Power – Il potere del sorriso” e domenica 25 Uccio De Santis in “Non so che fare prima”.

“Costa Power” è uno show decisamente terapeutico in linea con lo stile del comico siciliano Antonello Costa, che ha conquistato il suo pubblico con quel talento che lo rende un comico in via d’estinzione, in grado di far ridere o sorridere lasciandoti anche un pizzico di amarezza quando, ad esempio, omaggia il grande Totò o passa da Chaplin a Michael Jackson in un medley tra musica, mimica e ballo”. In scena con Antonello Costa, nel suo nuovo varietà comico ci sarà la soubrette Annalisa Costa e il corpo di ballo.

Per informazioni, prenotazioni e prevendita è possibile chiamare ai numeri 320.8011864 – 338.2615790 o rivolgersi presso la Pro Loco in via XI Maggio o presso I Viaggi dello Stagnone, in via Dei Mille n. 45. tel. 0923.956105 o anche on line su https://www.liveticket.it/evento.aspx?Id=459197&InstantBuy=1&CallingPageUrl=https://www.liveticket.it/elenco_opere.aspx?Id=288195#ancWizard

Domenica 25 febbraio alle 21,30 nel Teatro Impero si terrà “Non so che fare prima”: esilarante spettacolo di Uccio De Santis in prima assoluta e in esclusiva per la Sicilia.

Evento organizzato dalla Compagnia teatrale Sipario e Ri.Ca. Eventi che assicura “Due ore di divertimento tra monologhi di vita vissuta, sketch di coppia, barzellette e un po’ di musica – affermano gli organizzatori –. Tra i temi: i saldi dell’estate, la spesa al centro commerciale e la lotta tra moglie e marito per avere un po’ spazio nell’armadio sperando di non trovare qualcuno nascosto dentro… Non necessariamente in quest’ordine perché Uccio, ‘Non sa mai cosa fare prima’. In ogni caso, cambiando l’ordine delle battute, l’effetto comico non cambia”. Spettacolo scritto da Uccio e Antonio De Santis, in scena insieme ad Uccio i volti storici del programma Mudù: Umberto Sardella e Antonella Genga e con la partecipazione di Giacinto Lucariello.

Prevendita: Circuito Liveticket,Tickettando. Biglietti a partire da 15,00 euro; a Marsala presso la Pro loco via XI Maggio e I Viaggi dello Stagnone, in via dei mille 45.

Info ai numeri 320.8011864 – 338.2615790 – 328.3360723

Di seguito gli altri spettacoli in rassegna:

Domenica 10 marzo alle ore 18.00 andrà in scena “Bastarde senza gloria”: spettacolo di Gianni Quinto, con la regia di Siddhartha Prestinari

Domenica 14 aprile alle 18 sarà la volta di: “Mamma ho perso L’AURELI! In scena Emanuela Aureli (autrice insieme a Sergio Di Folco) con le musiche di Giandomenico Anellino.

Domenica 21 aprile alle ore 18,00 il teatro Impero accoglierà i noti comici siciliani Matranga e Minafò in “La maledizione di Yasmine”.

A chiudere il cartellone sarà la messa in scena, in un’unica serata, di tre opere di Luigi Pirandello. L’appuntamento è per sabato 4 maggio alle 21,30 con Corrado Tedeschi e Vito Scarpitta che interpreteranno: “La Morsa”, “La patente” e “L’uomo dal fiore in bocca”. In scena anche: Giuseppe Todaro, Davide Maltese, Francesco Di Bernardo, Enza Giacalone, Mariella Monteleone e Max Vacante.

Il service audio e luci dell’intera rassegna è a cura di Primafila di Gianmarco Scarpitta.

Per assistere all’intera rassegna è possibile acquistare un abbonamento: prima poltrona 90 euro o seconda poltrona 85 euro + d.p. È inoltre possibile acquistare i biglietti con carta del docente e App 18. Biglietti anche on line su https://www.liveticket.it/compagniateatralesipario