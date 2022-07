Antonia Badalucco è la nuova responsacile swl servizio di polizia municipale

SAN VITO LO CAPO – Ha preso servizio venerdi, quale responsabile del Servizio di polizia municipale, la dottoressa Antonia Badalucco, assunta a seguito del concorso pubblico indetto lo scorso anno dal Comune di San Vito Lo Capo. Subentra al dimissionario Gioacchino Tranchita, che era in forza sia al comando di San Vito Lo Capo sia […]

SAN VITO LO CAPO – Ha preso servizio venerdi, quale responsabile del Servizio di polizia municipale, la dottoressa Antonia Badalucco, assunta a seguito del concorso pubblico indetto lo scorso anno dal Comune di San Vito Lo Capo. Subentra al dimissionario Gioacchino Tranchita, che era in forza sia al comando di San Vito Lo Capo sia in quello del Comune di Custonaci dove proseguirà il suo incarico.

«A seguito delle dimissioni del comandante Tranchita – spiega il sindaco Peraino-, anziché cercare all’esterno nuove figure professionali, ho preferito verificare prima se vi fosse tra i nostri vigili urbani qualcuno che volesse assumersi la responsabilità di un compito così importante. Il segretario comunale ha quindi emanato un atto di interpello pubblico a cui ha partecipato soltanto la dottoressa Badalucco che è risultata in possesso dei requisiti richiesti per legge per ricoprire l’incarico di responsabile di posizione organizzativa».

Il sindaco Giuseppe Peraino, con proprio decreto, ha quindi nominato Antonia Badalucco responsabile del IV Settore – Area di Vigilanza e Servizi demografici dell’Ente, mentre ha conferito all’ispettore capo di polizia municipale Danilo Campo il ruolo di vicario del IV Settore e di vice responsabile del Servizio di polizia municipale.

«Siamo lieti – prosegue il vicesindaco ed assessore alla polizia municipale Franco Valenza – di poter valorizzare una risorsa interna che garantirà continuità al coordinamento del comando. La dottoressa Badalucco, infatti, come ha scritto l’ex comandante nella lettera di referenze, nei primi sei mesi di servizio ha dimostrato di possedere competenza, autonomia organizzativa, prontezza di intervento facendosi carico a pieno delle responsabilità ascrivibili al proprio profilo professionale e motivando anche i colleghi».

Il sindaco Peraino e il vicesindaco Valenza ringraziano l’ex comandante Tranchita per la professionalità profusa nel periodo di servizio svolto a San Vito Lo Capo e augurano buon lavoro alla dottoressa Badalucco.