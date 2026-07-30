Antonino Cottone è stato nominato presidente dell’Ente Bilaterale Regionale del Turismo Siciliano (EBRTS)

PALERMO – Antonio Cottone è il nuovo presidente dell’Ente Bilaterale Regionale Turismo Siciliano (EBRTS), organismo paritetico costituito dalle organizzazioni datoriali e sindacali del settore con il compito di promuovere la formazione continua, favorire l’incontro tra domanda e offerta di lavoro, sostenere la qualificazione professionale degli operatori e sviluppare iniziative a tutela delle imprese e dei lavoratori del comparto turistico.

“Il nostro obiettivo – dice Antonio Cottone, vice presidente di Confcommercio Palermo – sarà quello di consolidare il ruolo dell’Ente come punto di riferimento per imprese e lavoratori in una fase di forte crescita del turismo siciliano ma anche di profonde trasformazioni del mercato del lavoro. Il turismo è uno dei principali motori dell’economia siciliana e la crescita del settore passa inevitabilmente dalla valorizzazione del capitale umano e da servizi sempre più efficienti a sostegno delle aziende e dei loro dipendenti. Per questo pensiamo a investimenti, sulla formazione, sull’aggiornamento delle competenze e sulla qualità dell’occupazione”.