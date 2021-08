Antonino Genovese è il nuovo Presidente del Rotaract Marsala

MARSALA – Antonino Genovese è il nuovo presidente del Rotaract Club di Marsala per l’anno sociale 2021/2022. Al suo fianco un direttivo composto da Ferdinando Favara (Prefetto), Massimo Silvano (Vice Presidente e segretario), Filippo Montalto (tesoriere).

Si è svolto il 4 Agosto 2021 il Passaggio di Campana, momento importante dell’anno sociale, del Rotaract Club Marsala tra Massimo Silvano e Antonino Genovese, Rotaract Club Trapani tra Alberto Buscaino e Giuseppe Culcasi e dell’Interact club Trapani e Vito Giglio e Antonino Colicchia.

Alla cerimonia erano presenti diverse cariche distrettuali, il Presidente del Rotary Club Marsala Daniele Pizzo e il Presidente del Rotary Trapani Marcello Ditta.

Le prime parole di Antonino Genovese, neoeletto presidente: “Quando il mio socio e amico Massimo, dopo una riunione con il mio club, mi ha proposto di ricoprire questa carica mi sono particolarmente emozionato e non ho dato subito conferma.

Ma Pablo Picasso diceva ‘Cerco sempre di fare ciò che non sono capace di fare, per imparare come farlo’ e così anche questa volta, come nella quotidianità e nel mio lavoro, mi sono messo in gioco per iniziare questa avventura. Questo nuovo anno sociale, soprattutto, servirà per ripartire più forti di prima, dopo un periodo di pandemia, che ha stravolto un po’ la vita di tutti. Voglio ringraziare ognuno di voi, per la vicinanza dimostrata, e porgo un augurio a tutti noi rotariani, rotaractiani e interactiani per un nuovo anno sociale pieno di SERVICE”.

Il motto scelto dal Presidente per questo nuovo anno sociale 2021/2022 è ” L’opera umana più bella è di essere utile al prossimo” (Sofocle)