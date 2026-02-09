Antonino Labruzzo confermato segretario generale Uil Trasporti Trapani al 12 congresso di categoria

TRAPANI – Antonino Labruzzo, 39 anni, di Alcamo, è stato confermato segretario generale Uil Trasporti di Trapani in occasione del dodicesimo congresso di categoria che si è svolto stamattina (9 febbraio) nella sede delle Uil Trapani, all’insegna dello slogan: “Chi lotta apre strade, chi sfrutta stringe catene”.

Al termine di una mattinata di intenso dibattito sulle sfide della mobilità e della logistica, l’assemblea, presieduta dal segretario generale della Uil Trapani Tommaso Macaddino, ha confermato all’unanimità Labruzzo, eleggendo insieme a lui a far parte delle segreteria territoriale Giuseppe Tumbarello, Giorgio Macaddino, Paolo Giacone e Dario Lombardo. Maria Luisa Geraci è stata eletta, inoltre, nel ruolo di responsabile Pari Opportunità della Uiltrasporti Trapani.

Antonino Labruzzo ha delineato le priorità per il prossimo mandato, focalizzandosi sulle criticità del territorio: “Ricevo questa fiducia con grande senso di responsabilità. Il settore dei trasporti nel trapanese vive un momento delicato: dalle sfide dell’aeroporto di Birgi al potenziamento dei collegamenti marittimi per le isole minori, fino alla necessità di infrastrutture stradali moderne. Un impegno particolare riguarderà i lavoratori dell’igiene ambientale, che garantiscono ogni giorno un servizio pubblico essenziale per la salute dei cittadini e il decoro del territorio: a loro vanno garantite certezze contrattuali, regolarità nei salari e il massimo della sicurezza sul lavoro. Il nostro obiettivo resta la tutela della dignità del lavoro e la sicurezza, combattendo il precariato e garantendo che il sistema trasporti sia il vero volano economico per la provincia di Trapani”.

I lavori sono stati chiusi da Katia Di Cristina, segretaria generale della Uiltrasporti Sicilia:”La riconferma di Labruzzo e della sua squadra è un segnale di continuità e forza per tutta la Sicilia. A livello regionale, siamo impegnati in una battaglia decisiva per la continuità territoriale e per il superamento dei gap storici che isolano la nostra regione. Non permetteremo che i tagli o le inefficienze ricadano sulle spalle dei lavoratori e dei cittadini siciliani. La Uiltrasporti continuerà a essere il presidio di legalità e sviluppo in ogni cantiere, porto e aeroporto dell’Isola”.