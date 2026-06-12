Antonio Cottone (Fipe Confcommercio Palermo): “La nuova piattaforma digitale del Comune garantirà controlli più agevoli e veloci

PALERMO – Antonio Cottone, presidente di Fipe Confcommercio Palermo, plaude all’iniziativa del Comune che ha varato, attraverso la Sispi, la piattaforma digitale Simel che consentirà alla polizia municipale e alle Forze dell’ordine di consultare in tempo reale, tramite QR Code, i dati relativi agli esercizi commerciali.

“L’utilizzo del QR Code come strumento di collegamento diretto tra attività commerciali, cittadini e amministrazione è un passo importante verso una città più moderna, digitale e trasparente perché contribuirà anche a rendere più semplici e veloci le doverose verifiche sul rispetto delle norme, a contrastare ogni forma di abusivismo e illegalità e ad evitare inutili duplicazioni nei controlli. Già da tempo Fipe Confcommercio aveva lanciato questa proposta, sapendo che semplificare l’accesso alle informazioni e ai servizi significa migliorare il rapporto tra imprese e istituzioni. Sono certo che questa iniziativa, che potrà essere ulteriormente sviluppata sulla base delle necessità reali, diventerà un modello di innovazione al servizio del commercio e della ristorazione palermitana”.