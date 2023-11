Antonio Cottone rieletto alla guida di Fipe Confcommercio Palermo. Nominato il nuovo Consiglio Direttivo

PALERMO – Antonio Cottone è stato rieletto all’unanimità alla guida della Fipe, l’associazione dei pubblici esercenti di Confcommercio Palermo. Per lui si tratta del secondo mandato. Doriana Ribaudo è stata invece nominata vicepresidente.

Rinnovato anche il direttivo dell’associazione: ne faranno parte i riconfermati Gabriele Amato e Antonio Massaro e i nuovi consiglieri Marco Durastanti, Giuseppe Leone, Paola Parisi, Andrea Rizzo, Gaetano Romeres e Giuseppe Silvestri.

“La riconferma – dice Antonio Cottone – è un riconoscimento del buon lavoro svolto dai vertici dell’associazione. Il secondo mandato sarà utile per consolidare quel percorso già avviato da tempo che ha dato i suoi frutti in termini di interlocuzione con il territorio e riconoscibilità. Ai consiglieri che mi hanno affiancato in questi anni va il mio più sincero ringraziamento, ai nuovi consiglieri che hanno messo a disposizione dell’associazione il loro tempo e la loro professionalità va il mio augurio di buon lavoro”.

Nella foto, da sinistra: Antonino Massaro, Andrea Rizzo, Giuseppe Silvestri, Paola Parisi, Doriana Ribaudo, Antonio Cottone, Marco Durastanti, Gaetano Romeres, Gabriele Amato, Giuseppe Leone.